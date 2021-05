Netanjahu: Dron, ktorý zneškodnili pri pokuse o prienik, bol z Iránu

Jeruzalem 20. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok uviedol, že dron, ktorý začiatkom tohto týždňa zneškodnili izraelské jednotky, bol iránskym bezpilotným lietadlom vyzbrojeným výbušninami.



Podľa spravodajského portálu The Times of Israel to Netanjahu uviedol v rozhovore s nemeckým ministrom zahraničných vecí Heikom Maasom.



Izraelská armáda sa doteraz nevyjadrovala k incidentu, pri ktorom dron zostrelila, keď sa priblížil k izraelskému vzdušnému priestoru neďaleko mesta Bejt Še'an.



Podľa Netanjahua bol dron vyrobený v Iráne a smerom k územiu Izraela vyštartoval buď zo Sýrie alebo z Iraku.



Spravodajský portál poznamenal, že ak sa Netanjahuovo vyhlásenie potvrdí, bude to druhý prípad, čo Irán vyslal do Izraela ozbrojené bezpilotné lietadlo.



Takýto incident sa stal aj v roku 2018, keď do vzdušného priestoru nad severom Izraela prenikol dron zo Sýrie. Následne ho zlikvidoval vrtuľník izraelskej armády.



V reakcii na to potom izraelská armáda podnikla v Sýrii sériu náletov na objekty spájané s Iránom.



Konflikt medzi Izraelom a Iránom má korene v islamskej revolúcii z roku 1979, keď sa Irán zmenil zo spojenca Izraela, ako aj Spojených štátov, na nepriateľov obidvoch týchto krajín. V poslednom desaťročí sa hlavným zdrojom napätia medzi Izraelom a iránom stal iránsky jadrový program, ktorý izraelskí politici na čele s Netanjahuom považujú za existenčné ohrozenie židovského štátu. Iránski predstavitelia okrem toho často verejne deklarujú, že sú pripravený vymazať Izrael z mapy sveta.