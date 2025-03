Netanjahu: Hamas musí prepustiť zvyšných rukojemníkov

Tel Aviv 3. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že nastal čas dať Palestínčanom možnosť odísť z Pásma Gazy. Zároveň ocenil myšlienku amerického prezidenta Donalda Trumpa na vysídlenie obyvateľov Pásma Gazy a nazval ju "inovatívnou a vizionárskou". Varoval tiež palestínske militantné hnutie Hamas pred "nepredstaviteľnými" následkami, ak neprepustí všetkých izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Prezident Trump predstavil vizionársku a inovatívnu myšlienku o slobode migrácie z Gazy a ja som presvedčený, že je to vízia, ktorú je potrebné podporiť," povedal Netanjahu v izraelskom parlamente.



V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Prvá 42-dňová fáza sa skončila v sobotu, no na pokračovaní prímeria sa dosiaľ obe strany nedokázali dohodnúť.



Izrael v nedeľu ráno zablokoval prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy. Toto rozhodnutie bolo reakciou na oznámenie Hamasu, ktorý odmietol akceptovať americký návrh na predĺženie prímeria počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa skončí 30. marca, a tiež cez židovský sviatok pesach v polovici apríla, ak aj prepustenie ďalších izraelských rukojemníkov.



Počas prvej fázy Hamas prepustil 25 žijúcich rukojemníkov a odovzdal osem tiel výmenou za prepustenie približne 1800 palestínskych väzňov. V Pásme Gazy je ešte zadržiavaných 58 izraelských rukojemníkov, pričom 34 z nich je podľa izraelskej armády mŕtvych.



Izraelské médiá v pondelok informovali, že Netanjahu má v pláne vyvinúť "maximálny tlak" na Hamas, aby súhlasil s predĺžením prvej fázy prímeria za podmienok Izraela. Premiér chcel podľa informácií izraelského verejnoprávneho telerozhlasu Kan predĺžiť prvú fázu aspoň o týždeň, kým na Blízky východ nepríde vyslanec USA Steve Witkoff. Kan tiež uviedol, že Izrael tento týždeň pripravil plány na zvýšenie tlaku na Hamas v rámci projektu nazvaného Pekelný plán. Ten zahŕňa blokovanie humanitárnej pomoci a vysídlenie obyvateľov zo severnej časti Pásma Gazy na juh, zastavenie dodávok elektriny a obnovenie bojov v plnom rozsahu.



Denník Jisrael hajom tvrdí, že Netanjahu - na rozdiel od svojich krajne pravicových spojencov vo vláde - chce vyčerpať všetky možnosti na dosiahnutie prepustenia rukojemníkov, než by sa mal vrátiť k vojne.