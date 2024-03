Netanjahu: Hamas na rokovaniach o prímerí pritvrdzuje svoje požiadavky

Jeruzalem 31. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že palestínske radikálne hnutie Hamas na rokovaniach o prímerí a výmene rukojemníkov pritvrdzuje svoje požiadavky. Dodal súčasne, že Izrael na týchto rokovaniach preukázal flexibilitu.



Podľa denníka The Times of Israel (TOI) Netanjahu v nedeľu na tlačovej konferencii potvrdil, že Hamas požaduje "nekontrolovaný návrat" obyvateľov severu Pásma Gazy do svojich domovov, "vrátane teroristov Hamasu". V súvislosti s tým Netanjahu upozornil, že tieto požiadavky Hamasu by mali pre Izrael bezpečnostné dôsledky. Dodal však, že verejne ich komentovať nemôže.



"Ak sa každé dva dni podvolíme ďalšej požiadavke, prinesie to dohodu," pýtal sa Netanjahu pred novinármi. "Opak je pravdou," dodal s tým, že tento prístup by len skomplikoval snahy o návrat izraelských rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy palestínskymi komandami po ich vpáde na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Na tlačovej konferencii sa Netanjahu vyjadril aj k výzvam na svoje odstúpenie a na vypísanie nových volieb.



Upozornil, že "Hamas by bol prvý, kto by oslavoval, keby sme teraz usporiadali voľby". Dodal, že ďalšie parlamentné voľby by Izrael "paralyzovali" až na osem mesiacov.



Varoval tiež, že by to ochromilo aj rokovania o oslobodení izraelských rukojemníkov a "ukončilo by to vojnu pred dosiahnutím jej cieľov".



"Prvý, kto to víta, je Hamas, a to hovorí za všetko," zdôraznil Netanjahu, ktorý opäť prisľúbil, že privedie "domov všetkých rukojemníkov, mužov a ženy, civilistov a vojakov, živých aj mŕtvych".



Izraelský premiér tiež avizoval, že s predstaviteľmi samospráv na severe Izraela, ktoré sú vystavené paľbe spoza hranice s Libanonom, vytvorí komisiu, ktorá sa bude starať o potreby evakuovaných občanov a o ich návrat domov.



Zopakoval, že uprednostňuje nájsť riešenie hrozby zo strany libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh diplomatickou cestou, ale ak to nevyjde, je odhodlaný použiť aj iné prostriedky.