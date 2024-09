Netanjahu: Hamas popravil šiestich rukojemníkov strelou do zátylku

Tel Aviv 3. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že palestínski militanti z hnutia Hamas "popravili" šiestich rukojemníkov strelou do zátylku. Ich telá objavila izraelská armáda v noci na nedeľu na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Títo vrahovia popravili šiestich rukojemníkov, strelili ich do zátylku," povedal izraelský premiér na tlačovej konferencii. Zároveň uviedol, že si nemyslí, že Izrael by mal reagovať ústupkami v rokovaniach o prímerí v palestínskej enkláve.



Izraelské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že rukojemníci boli zastrelení v Pásme Gazy z bezprostrednej blízkosti krátko predtým, ako ich izraelskí vojaci našli.



V pondelok sa v Tel Avive už druhý deň po sebe zišli tisíce demonštrantov kritizujúcich vládu. Netanjahu žiadal o odpustenie za to, že nedokázal zachrániť rukojemníkov, a vyzval na jednotu. Medzinárodné spoločenstvo by podľa neho malo vyvíjať väčší tlak na palestínske hnutie s cieľom ukončiť vojnu v Pásme Gazy, ktorá sa začala po útoku Hamasu na juh Izrael 7. októbra. Hamas podľa Netanjahua musí urobiť ústupky.



Netanjahu zároveň povedal, že bude trvať na požiadavke, ktorá sa podľa AFP stala sporným bodom v rozhovoroch o prímerí, a to pokračovaní izraelskej kontroly nad tzv. filadelfským koridorom - územím pozdĺž hranice Pásma Gazy s Egyptom. Hamas požaduje, aby sa Izrael stiahol z oblasti. "Táto os zla potrebuje filadelfský koridor, preto ho musíme kontrolovať my," povedal izraelský premiér.



Palestínski militanti počas októbrového útoku zajali 251 ľudí. V Pásme Gazy sa nachádza 97 rukojemníkov, z toho 33 je podľa izraelskej armády po smrti.



Americký prezident Joe Biden v pondelok kritizoval Netanjahua za to, že podľa jeho názoru nerobí dosť pre uskutočnenie dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.



Ozbrojené krídlo Hamasu zadalo nové pokyny strážcom zajatých rukojemníkov





Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas, Brigády Izzaddína Kasáma, zadalo nové pokyny bojovníkom, ktorí strážia zajatých rukojemníkov. Spravilo tak pre prípad, že sa k ním priblížia izraelskí vojaci. K pokynom neposkytlo bližšie podrobnosti, no varovalo, že rukojemníci sa do Izraela vrátia "v rakvách", ak bude vojenský tlak pokračovať a neuzavrie sa dohoda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Abú Ubajda, hovorca ozbrojeného krídla Hamasu, objasnil, že pokyny dostali bojovníci už po júnovej záchrannej operácii izraelskej armády. Izraelskí vojaci vtedy oslobodili štvoricu rukojemníkov počas operácie, ktorá si vyžiadala desiatky mŕtvych Palestínčanov vrátane žien a detí.



"(Izraelský premiér Benjamin) Netanjahu trvá na oslobodení väzňov prostredníctvom vojenského nátlaku namiesto uzavretia dohody, čo bude znamenať, že sa k svojim rodinám vrátia v rakvách," varoval Ubajda vo vyhlásení.



Izraelská armáda v nedeľu informovala, že v tuneli v meste Rafah na juhu Pásma Gazy našla telá šiestich rukojemníkov, pričom z ich zabitia obvinila Hamas. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu neskôr povedal, že militanti týchto rukojemníkov popravili strelou do hlavy.



Izrael a Hamas dosiaľ neuzavreli dohodu, ktorá by mohla viesť k ukončeniu vojny v Pásme Gazy a prepusteniu rukojemníkov výmenou za mnoho Palestínčanov uväznených v Izraeli. Militantné hnutie chce podľa Reuters akúkoľvek dohodu, a aby dostalo izraelských vojakov preč z Gazy, zatiaľ čo Netanjahu trvá na tom, že vojna skončí iba po porazení Hamasu.