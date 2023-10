Netanjahu: Hizballáh by rozpútaním vojny urobil životnú chybu

Jeruzalem 22. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu varoval libanonské proiránske militantné hnutie Hizballáh, že ak rozpúta vojnu proti Izraelu, židovský štát bude reagovať neúprosnejšie než počas krátkej vojny v roku 2006. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"Ak sa Hizballáh rozhodne vstúpiť do vojny... Urobí svoju životnú chybu. Zasiahneme ho silou, akú si ani nedokáže predstaviť a následky pre neho a Libanon budú zničujúce," povedal Netanjahu vojakom na severe Izraela neďaleko hraníc s Libanonom.



"Hizballáh ťahá Libanon do vojny, v ktorej nič nezíska, no stratiť môže mnoho," uviedol predtým v nedeľu hovorca izraelskej armády Jonatan Konrikus. Hnutie podľa neho "hrá veľmi, veľmi nebezpečnú hru" a "eskaluje situáciu".



Hizballáh je spojencom palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré 7. októbra zaútočilo na Izrael, čo viedlo k vzniku ozbrojeného konfliktu. Izrael prisľúbil, že Hamas zničí a v súčasnosti preto podniká opakované vzdušné útoky na pásmo Gazy.



Zároveň prichádza aj k prestrelkám na severných hraniciach Izraela s Libanonom a rastú obavy, že Hizballáh sa snaží otvoriť na severe Izraela ďalší front, aby tak pomohol Hamasu na juhu.