Netanjahu: Hizballáh má v Bejrúte sklad zbraní, môže nastať výbuch

Tel Aviv 29. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok obvinil libanonskú militantnú skupinu Hizballáh z udržovania "tajného skladu zbraní" v obytnej štvrti Bejrútu a varoval, že v libanonskej metropole môže nastať ďalší tragický výbuch. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Netanjahu v prejave na virtuálnom 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN zároveň predložil mapy, údajne zachytávajúce miesto skladu rakiet vedľa benzínovej pumpy a obytných budov. Takisto ukázal fotografiu a vyhlásil, že je to vchod do skladu.



"Tu nastane ďalší výbuch, presne tu," dodal izraelský premiér.



Netanjahu v prejave oslovil obyvateľov Libanonu: "Musíte konať teraz, musíte proti tomu protestovať, pretože ak táto vec exploduje, bude to ďalšia tragédia... Mali by ste im povedať 'Zbúrajte tento sklad'."



Minulý mesiac vybuchol v bejrútskom prístave sklad naplnený takmer 3000 tonami vysoko nestabilného dusičnanu amónneho. Explózia zabila takmer 200 ľudí, zranila ďalšie tisíce osôb a spôsobila rozsiahle ničivé škody v libanonskej metropole. Dusičnan amónny tam bol uskladnený niekoľko rokov.



Za výbuch, ktorý zrejme spôsobil náhodný požiar v blízkosti, ešte nikoho nepohnali na zodpovednosť.