Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Netanjahu: Hizballáh sa snaží sabotovať mierový proces s Libanonom

.
Na archívnej snímke z 20. apríla 2026 izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tel Aviv 24. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok obvinil militantné hnutie Hizballáh zo snáh sabotovať úsilie dosiahnuť mierovú zmluvu s Libanonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Začali sme proces na dosiahnutie historického mieru medzi Izraelom a Libanonom a je nám jasné, že Hizballáh sa ho snaží sabotovať,“ uviedol Netanjahu v prvom vyjadrení od štvrtkového predĺženia prímeria.

Netanjahuove vyjadrenia prišli po tom, čo izraelská armáda oznámila, že zaútočila na ciele Hizballáhu v južnom Libanone v reakcii na údajné štvrtkové porušenie prímeria.

Izraelský premiér tiež uviedol, že mal „vynikajúci rozhovor“ s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Vyvíja veľmi silný tlak na Irán, ekonomicky aj vojensky. Pracujeme v plnej kooperácii,“ vyhlásil bez uvedenia ďalších podrobností.
.

Neprehliadnite

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum