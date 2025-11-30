< sekcia Zahraničie
Netanjahu hovoril s rodinou posledného izraelského rukojemníka v Gaze
Autor TASR
Jeruzalem 30. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pevne odhodlaný zabezpečiť návrat ostatkov Rana Gviliho, ktorý je posledným izraelským rukojemníkom v Gaze. Podľa kancelárie predsedu vlády to Netanjahu povedal počas rozhovoru s Gviliho rodinou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Dvadsaťštyriročný Gvili bol príslušníkom elitnej policajnej jednotky Jasam v Izraeli a padol v boji 7. októbra 2023 počas útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, pričom jeho telo vzali do Pásma Gazy.
Ďalším z dvoch zabitých rukojemníkov, ktorých ostatky sa zatiaľ nachádzajú v Gaze, je 43-ročný thajský štátny príslušník Sudthisak Rinthalak. V jeho prípade Netanjahu ubezpečil o snahe izraelskej vlády thajského veľvyslanca v Izraeli.
Rinthalak pracoval na plantážach v kibuci Beeri blízko Pásma Gazy a bol jedným z viacerých thajských robotníkov, ktorí zahynuli pri útoku 7. októbra, pričom ich telá boli prevezené do Gazy. Jeho úmrtie potvrdil Izrael minulý rok v máji.
Dohoda o prímerí v Gaze sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a prerušila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch ozbrojencov militantného hnutia Hamas a ďalších palestínskych skupín na Izrael 7. októbra 2023.
Na začiatku prímeria medzi Izraelom a Hamasom zadržiavali militanti v Pásme Gazy 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a v utorok vrátil ostatky 26. mŕtveho rukojemníka.
