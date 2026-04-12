Netanjahu: Hrozbu invázie z Libanonu sme úspešne zmarili
USA a Izrael tvrdia, že dočasné prímerie dohodnuté medzi Washingtonom a Teheránom s cieľom zastaviť vojnu v Iráne sa nevzťahuje na boje v Libanone.
Tel Aviv 12. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu uviedol, že vojenské jednotky eliminovali hrozbu akejkoľvek invázie militantov z proiránskeho libanonského militatného hnutia Hizballáh. Netanjahu to povedal počas návštevy izraelských jednotiek na juhu Libanonu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Vojna pokračuje vrátane bezpečnostnej zóny v Libanone,“ povedal vo videu, ktorý zverejnil jeho úrad. Na zázname je Netanjahu s nepriestrelnou vestu a obklopený vojakmi.
„Vidíme, že sme zmarili hrozbu invázie z Libanonu cez túto bezpečnostnú zónu,“ uviedol premiér. Zároveň dodal, že pri návšteve vojakov na juhu Libanonu ho sprevádzal minister obrany Jisrael Kac.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Konflikt sa 2. marca rozšíril do Libanonu, keď Hizballáh vypálil rakety na židovský štát.
USA a Izrael tvrdia, že dočasné prímerie dohodnuté medzi Washingtonom a Teheránom s cieľom zastaviť vojnu v Iráne sa nevzťahuje na boje v Libanone. Islamská republika však tvrdí opak. Zástupcovia Spojených štátov a Iránu sa v sobotu zišli v pakistanskom Islamabade na mierových rokovaniach, ktoré sa skončili bez dohody.
