Netanjahu hrozí pokračovaním izraelských útokov v Libanone
Tel Aviv v stredu podnikol najsilnejší útok od začiatku vojny s Hizballáhom, pričom tak urobil po tom, čo USA a Irán súhlasili s dvojtýždňovým prímerím.
Autor TASR
Bejrút 9. apríla (TASR) - Izrael bude útočiť na libanonské militantné hnutie Hizballáh „kdekoľvek to bude potrebné,“ uviedol vo štvrtok izraelský premiér Benjamin Netanajahu. Vyjadril sa tak deň po masívnych útokoch v Libanone, pri ktorých podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva prišlo o život 203 ľudí a viac ako 1000 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pokračujeme v zásahoch proti Hizballáhu so silou, precíznosťou a odhodlaním,“ napísal Netanjahu na sieti X. Izrael podľa neho zabil tajomníka a synovca vodcu Hizballáhu Alího Júsufa Haršího a armáda v noci zasiahla „teroristickú infraštruktúru“ v južnom Libanone, ako napríklad priechody používané na presun “tisícov“ zbraní, rakiet a zariadení na odpaľovanie či veliteľstvá militantnej skupiny.
„Náš odkaz je jasný: Ktokoľvek koná proti izraelským civilistom, bude zasiahnutý. Budeme pokračovať v útokoch na Hizballáh, kdekoľvek to bude potrebné, až kým neobnovíme plnú bezpečnosť obyvateľov severu (Izraela),“ dodal premiér.
Tel Aviv v stredu podnikol najsilnejší útok od začiatku vojny s Hizballáhom, pričom tak urobil po tom, čo USA a Irán súhlasili s dvojtýždňovým prímerím. Táto dohoda však podľa Izraela nezahŕňa Libanon, v ktorom hnutie pôsobí.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že počet mŕtvych po izraelských úderoch sa zvýšil na 203 a zranených je vyše 1000 osôb. V stredu informovalo o 182 mŕtvych a 890 zranených, aj keď niektoré médiá vrátane stanice Sky News s odvolaním sa na svoje zdroje stanovili počet obetí na viac ako 250.
V Libanone vo štvrtok pokračujú záchranné operácie, pričom záchranné zložky prehľadávajú ruiny zničených budov v hlavnom meste. Premiér Nawáf Salám v reakcii na útoky vyhlásil štvrtok za národný deň smútku.
Údery boli cielené na južné predmestia Bejrútu - bašty Hizballáhu - z ktorých mnohí obyvatelia po vypuknutí vojny ušli. Na juhu krajiny Izrael trikrát zasiahol strategický most, čím ho čiastočne zablokoval, tvrdí fotograf AFP, ktorý sa nachádza na mieste útoku. Libanonská armáda po izraelských hrozbách uzavrela tento most spájajúci severnú a južnú stranu rieky Lítaní.
Hizballáh zase v noci vypálil rakety na Izrael. „Táto reakcia bude pokračovať, kým sa izraelsko-americká agresia proti našej krajine a nášmu ľudu neskončí,“ uviedlo hnutie.
