Netanjahu: Humanitárni pracovníci zomreli pri neúmyselnom zásahu

Tel Aviv 2. apríla (TASR) — Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že humanitárni pracovníci v Pásme Gaze zahynuli pri "neúmyselnom zásahu" izraelských vojsk, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.



"Vo vojne sa to stáva, budeme to vyšetrovať až do konca. Sme v kontakte s vládami a urobíme všetko pre to, aby sa to už neopakovalo," dodal izraelský premiér.



Izraelské nálety v pondelok zasiahli konvoj World Central Kitchen (WCK). Táto organizácia v utorok potvrdila úmrtie svojich siedmich pracovníkov a dodala, že išlo o osoby z Austrálie, Poľska, Spojeného kráľovstva, jedného pracovníka s dvojakým občianstvom Kanady a USA a Palestínčana.



Izraelská armáda uviedla, že na najvyššej úrovni dôkladne preveruje okolnosti tohto podľa nej tragického incidentu. Uviedla, že vyvinula veľké úsilie, aby umožnila bezpečné doručenie humanitárnej pomoci. Útok už odsúdili viaceré krajiny a vysokopostavení politici vrátane USA, Číny, Španielska či Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella.