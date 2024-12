Netanjahu: Húsíovia tvrdo zaplatia za svoje útoky, podobne ako Hamas

Jeruzalem 19. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok varoval jemenských povstalcov z hnutia húsíov, že "zaplatia vysokú cenu" za raketové útoky na Izrael. Uviedol to krátko po tom, čo Izrael podnikol odvetné údery za nočný raketový útok húsíov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Po Hamase, Hizballáhu a režime (sýrskeho prezidenta Bašára) Asada v Sýrii sú húsíovia takmer poslednou zostávajúcou súčasťou iránskej osi zla," uviedol Netanjahu vo vyhlásení. "Húsíovia prichádzajú na to, a zistia to tvrdou cestou, že tí, ktorí zaútočia na Izrael, za to zaplatia veľmi vysokú cenu."



Netanjahu odkázal na militantné skupiny v Palestíne a Libanone. Proti Hamasu a Hizballáhu Izrael v uplynulých mesiacoch podnikol vojenské operácie, počas ktorých zneškodnil ich vedenie a významne ich tým oslabil. Režim dlhoročného sýrskeho prezidenta Asada tento mesiac po dlhotrvajúcej občianskej vojne prekvapivo zvrhli povstalecké sily.



Izraelský premiér sa vyjadril po tom, čo izraelská armáda podnikla v Jemene nálety, ktoré sú odvetou za vypálenie rakety vv noci na štvrtok na územie Izraela. Údery zasiahli vojenské ciele húsíov na západnom pobreží a vo vnútrozemí Jemenu.



Proiránske jemenské milície tvrdia, že ich útoky na Izrael sú prejavom solidarity s ľuďmi v palestínskom Pásme Gazy, kde izraelská armáda vedie vojnu proti islamistickej organizácii Hamas. Ofenzíva v Gaze je odvetou Izraela za vpád palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili 1200 ľudí.