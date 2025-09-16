Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Netanjahu i armáda potvrdili začiatok pozemnej operácie v meste Gaza

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Predstaviteľ izraelskej armády uviedol, že jednotky ozbrojených síl začali hlavnú fázu pozemnej operácie v meste Gaza.

Autor TASR
Tel Aviv 16. septembra (TASR) - Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v meste Gaza v rovnomennej palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP, DPA a Reuters.

Predstaviteľ izraelskej armády uviedol, že jednotky ozbrojených síl začali hlavnú fázu pozemnej operácie v meste Gaza. Izrael predtým nariadil státisícom tamojších obyvateľov evakuovať sa na juh. Armáda uvádza, že v meste očakáva prítomnosť dvoch až troch tisícov militantov.

Ozbrojené sily odmietli bezprostredne uviesť viac podrobností o ofenzíve. Vyhlásili však, že začali s „likvidáciou teroristickej infraštruktúry Hamasu v meste Gaza“. „Spustili sme rozsiahlu operáciu v Gaze,“ potvrdil v utorok aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac ešte predtým v utorok potvrdil útok Izraela na Gazu a vyhlásil, že mesto „horí“. „(Mesto) Gaza horí. Izraelská armáda útočí na teroristickú infraštruktúru tvrdou rukou,“ uviedol Kac vo svojom vyhlásení. „Nevzdáme sa a neustúpime, kým nebude misia splnená,“ dodal minister. Izraelská armáda chce podľa neho touto ofenzívou zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.
