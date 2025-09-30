< sekcia Zahraničie
Netanjahu informoval svoju vládu o Trumpovom pláne pre Pásmo Gazy
Netanjahu avizoval, že členom vlády i bezpečnostného kabinetu poskytne podrobnú správu o pláne amerického prezidenta na ukončenie vojny v Pásme Gazy.
Autor TASR
Jeruzalem 30. septembra (TASR) - Premiér Benjamin Netanjahu v utorok na úvod zasadnutia izraelskej vlády, ktoré sa konalo po jeho návrate z USA, informoval, že s prezidentom USA Donaldom Trumpom dosiahol rámcovú dohodu o prepustení všetkých izraelských rukojemníkov a dosiahnutí všetkých cieľov stanovených vo vojne s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Spomínaný plán, ktorý Trump v pondelok v Bielom dome predstavil po stretnutí s Netanjahuom, zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
Palestínsky zdroj v utorok pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že politickí aj vojenskí predstavitelia Hamasu už začali konzultácie o tomto pláne. Rozhovory by podľa tohto zdroja mohli trvať niekoľko dní.
S návrhom podľa Trumpa súhlasia všetky arabské a moslimské štáty aj Izrael. „Čakáme len na Hamas - a Hamas to buď urobí, alebo nie. Ak nie, bude to veľmi smutný koniec,“ uviedol Trump, ktorý dal palestínskym radikálom tri alebo štyri dni na to, aby odpovedali na mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy.
Trumpov plán ocenili aj európski lídri: predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej reakcii uviedla, že „víta záväzok prezidenta Donalda Trumpa ukončiť vojnu v Gaze“. Apelovala na všetky zainteresované strany, aby túto príležitosť využili, pričom avizovala, že EÚ je pripravená prispieť k realizácii tohto plánu. Predseda Európskej rady António Costa vyzval využiť „túto chvíľu a dať mieru šancu“. Zopakoval, že situácia v Pásme Gazy je neúnosná.
