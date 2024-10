Netanjahu: Irán je oslabený, Izrael tam môže útočiť podľa potreby

Jeruzalem 31. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že Izrael nedávnymi útokmi výrazne narušil vojenské kapacity Iránu, vďaka čomu môže udrieť na jeho území "prakticky kdekoľvek podľa potreby". Hlavným cieľom je pritom podľa Netanjahua zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane, informuje TASR podľa správ denníka The Times of Israel (TOI).



Izraelský premiér v prejave počas záverečného ceremoniálu dôstojníckeho kurzu izraelských ozbrojených síl spomenul aj možnú dohodu s vládou v Bejrúte o zastavení bojov s libanonským proiránskym hnutím Hizballáh.



Uviedol, že "dohody, návrhy, číslo 1701 (čo je odkaz na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z roku 2006 - pozn. red.) majú svoju úlohu, ale nie sú to hlavné". Za najdôležitejšie Netanjahu považuje "schopnosť a odhodlanie Izraela zabezpečiť uplatňovanie dohody a zabrániť ohrozeniu svojej bezpečnosti z Libanonu".



Pokiaľ ide o viac než rok trvajúcu vojnu v palestínskom Pásme Gazy, Netanjahu povedal, že si nestanovuje dátum jej konca, ale jasné ciele víťazstva. Vyjadril odhodlanie zničiť vojenské a veliteľské kapacity Hamasu, vyslobodiť rukojemníkov, "eliminovať akékoľvek budúce hrozby pre Izrael" a vrátiť do svojich domovov ľudí evakuovaných z oblastí na severe a juhu židovského štátu.



"Postaráme sa o chápadlá i hlavu chobotnice - Irán," sľúbil Netanjahu. Pripomenul, že krátko po palestínskom vpáde na juh Izraela vlani v októbri avizoval, že Izrael "zmení tvár Blízkeho východu".



"Prešiel rok a my meníme strategickú realitu na Blízkom východe... Nachádzame sa naďalej v oku búrky a čakajú nás veľké výzvy," pokračoval Netanjahu, pričom dodal, že Izrael svojich nepriateľov nepodceňuje.



Medzičasom izraelská armáda uviedla, že v rámci svojich štruktúr letectva a vojenskej rozviedky vytvorila nové útvary so špecializáciou na Irán. Armáda očakáva, že to umožní uskutočniť v Iráne "opakované akcie".



Izrael tvrdí, že vyše 100 jeho lietadiel minulú sobotu (26. októbra) pri útoku na Irán vyradilo tamojšie strategické systémy protivzdušnej obrany a zasadilo výraznú ranu jeho schopnosti vyrábať balistické rakety. Izraelská armáda tvrdí, že tento masívny útok eliminoval bezprostrednú i budúcu hrozbu pre Izrael, doplnil TOI.