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Netanjahu: Iránsku jadrovú zbraň sme oddialili o niekoľko rokov
Netanjahu na tlačovej konferencii pripustil, že zatiaľ nepozná podrobnosti dohody, ktorá má byť formálne podpísaná v piatok vo Švajčiarsku.
Autor TASR
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Jeruzalem 16. júna (TASR) - Izrael svoju vojenskou kampaňou proti Iránu zabránil Teheránu získať jadrové zbrane v najbližších rokoch a odvrátil existenčnú hrozbu pre židovský štát. V pondelok to na tlačovej konferencii vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu po tom, čo Spojné štáty oznámili uzavretie dohody o ukončení vojny s Iránom. Izraelský premiér však pripustil, že nevie, čo presne je obsahom dohody medzi Teheránom a Washingtonom. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a portálu Times of Israel (TOI).
Bez rozsiahlych vojenských operácií realizovaných spoločne so Spojenými štátmi by Irán už podľa izraelského premiéra mal jadrové bomby a miliónom Izraelčanov by hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Spoločná vojenská kampaň podľa neho toto nebezpečenstvo odstránila na „mnoho rokov“ dopredu.
„Či už s dohodou, alebo bez nej, Irán nebude mať jadrové zbrane – ani dnes, ani zajtra. Pokiaľ budem premiérom Izraela sa tak nestane,“ vyhlásil Netanjahu.
TOI pripomína, že Izrael nebol zakomponovaný do negociačného procesu s Iránom. Netanjahu na tlačovej konferencii pripustil, že zatiaľ nepozná podrobnosti dohody, ktorá má byť formálne podpísaná v piatok vo Švajčiarsku.
Izraelský premiér je preto terčom kritiky na domácej politickej scéne, a to aj zo strany členov svojej vlády. Kritici mu vyčítajú, že Izrael sa prispôsobil podmienkam diktovaným zo Spojených štátov a že v Iráne aj po vojne naďalej vládne rovnaký klerikálny režim.
Na otázku týkajúcu sa správ o nezhodách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom Netanjahu odvetil, že nemajú vždy rovnaké názory. „Som zodpovedný za bezpečnostné záujmy Izraela,“ povedal.
Ozrejmil tiež, že vojenské ťaženie proti iránskym spojencom v regióne sa ešte neskončilo. Izraelské sily podľa neho zostanú v „bezpečnostných zónach“ v Pásme Gazy, južnom Libanone a Sýrii tak dlho, ako to bude potrebné.
Bez rozsiahlych vojenských operácií realizovaných spoločne so Spojenými štátmi by Irán už podľa izraelského premiéra mal jadrové bomby a miliónom Izraelčanov by hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Spoločná vojenská kampaň podľa neho toto nebezpečenstvo odstránila na „mnoho rokov“ dopredu.
„Či už s dohodou, alebo bez nej, Irán nebude mať jadrové zbrane – ani dnes, ani zajtra. Pokiaľ budem premiérom Izraela sa tak nestane,“ vyhlásil Netanjahu.
TOI pripomína, že Izrael nebol zakomponovaný do negociačného procesu s Iránom. Netanjahu na tlačovej konferencii pripustil, že zatiaľ nepozná podrobnosti dohody, ktorá má byť formálne podpísaná v piatok vo Švajčiarsku.
Izraelský premiér je preto terčom kritiky na domácej politickej scéne, a to aj zo strany členov svojej vlády. Kritici mu vyčítajú, že Izrael sa prispôsobil podmienkam diktovaným zo Spojených štátov a že v Iráne aj po vojne naďalej vládne rovnaký klerikálny režim.
Na otázku týkajúcu sa správ o nezhodách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom Netanjahu odvetil, že nemajú vždy rovnaké názory. „Som zodpovedný za bezpečnostné záujmy Izraela,“ povedal.
Ozrejmil tiež, že vojenské ťaženie proti iránskym spojencom v regióne sa ešte neskončilo. Izraelské sily podľa neho zostanú v „bezpečnostných zónach“ v Pásme Gazy, južnom Libanone a Sýrii tak dlho, ako to bude potrebné.