Netanjahu: Izrael a USA drvia Irán
Nového iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího označil za „bábku Revolučných gárd“, ktorá sa nemôže objaviť na verejnosti.
Autor TASR
Jeruzalem 12. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že spoločné americko-izraelské vojenské operácie „drvia“ Irán a jeho libanonského spojenca Hizballáh. Nového iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího označil za „bábku Revolučných gárd“, ktorá sa nemôže objaviť na verejnosti. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.
„Drvíme Irán a Hizballáh,“ povedal Netanjahu na brífingu pre médiá. Pri izraelských útokoch podľa neho okrem iného zahynuli poprední iránski jadroví vedci.
„Odstránili sme starého tyrana a nový tyran, bábka Revolučných gárd, nemôže ukázať svoju tvár na verejnosti,“ uviedol Netanjahu. Teherán počas dňa vydal prvé vyhlásenie v mene Modžtabu Chameneího, ktoré v televízii prečítal moderátor.
Izraelský premiér sa obrátil aj priamo na obyvateľov Iránu a povedal im, že sa blíži chvíľa pre „novú cestu slobody“. Izrael ich podľa neho podporuje a jedným zo zámerov vojny je umožniť Iráncom zvrhnúť teokratické vedenie krajiny.
„Pridal som tretí cieľ, ktorým je vytvoriť pre Iráncov podmienky na zvrhnutie tohto režimu,“ vyhlásil Netanjahu s tým, že ďalšími dvoma cieľmi sú naďalej zabrániť Iránu vyvinúť nukleárne zbrane a zničiť jeho potenciál v oblasti balistických rakiet. „Ale v konečnom dôsledku to závisí od vás. Je to vo vašich rukách,“ odkázal Iráncom.
