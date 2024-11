Netanjahu: Izrael bude dôrazne reagovať na útoky Hizballáhu

Tel Aviv 3. novembra (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu navštívil hranicu s Libanonom, kde zdôraznil, že Izrael urobí všetko pre zatlačenie militantného hnutia Hizballáh severne od rieky Lítání. Tá tečie približne 30 kilometrov od izraelsko-libanonskej hranice. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Netanjahu tiež vyhlásil, že Izrael bude "dôrazne" reagovať na útoky Hizballáhu, chce zabrániť jeho opätovnému vyzbrojeniu a zastaviť dodávky zbraní pre toto hnutie z Iránu cez Sýriu.



"Chcem, aby to bolo jasné: s dohodou (o prímerí) alebo bez nej je kľúčom k obnoveniu mieru a bezpečnosti na severe (Izraela), kľúčom k bezpečnému návratu našich severných občanov do svojich domovov predovšetkým zatlačiť Hizballáh za rieku Lítání," povedal Netanjahu podľa svojej kancelárie pred vojakmi na hranici.



Izrael v nedeľu pokračoval v útokoch na ciele Hizballáhu vo východnom Libanone. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri nich zahynuli traja ľudia a ďalší deviati utrpeli zranenia.



Izraelská armáda oznámila, že počas dňa odpálili z Libanonu na územie Izraela viac ako 100 striel. Viaceré zachytila protivzdušné obrana a niektoré dopadli do neobývaných oblastí.