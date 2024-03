Netanjahu: Izrael bude naďalej prenasledovať Hamas aj mesto Rafah

Tel Aviv 8. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok nástojil na útoku na mesto Rafah na juhu Gazy, ktoré je aktuálne posledným útočiskom pre viac než milión Palestínčanov. Tí sem ušli pred vojnou medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas z ostatných častí Pásma Gazy, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Izraelská armáda bude "pokračovať v krokoch proti oddielom Hamasu v celom Pásme Gazy - čo zahŕňa i Rafah, poslednú baštu Hamasu," uviedol vo štvrtok večer Netanjahu. "Ktokoľvek, kto nám hovorí, aby sme neoperovali v Rafahu, hovorí nám, aby sme prehrali vojnu... To sa nestane," citoval Netanjahua jeho úrad.



Izraelský premiér pripustil, že nátlak na upustenie od týchto plánov prichádza zo zahraničia. "Práve v čase stupňujúceho sa zahraničného nátlaku sa však musíme zjednotiť. Musíme sa spoločne postaviť proti pokusom ukončiť vojnu," vyhlásil Netanjahu.



Útočisko v Rafahu našlo približne 1,5 milióna Palestínčanov, čo viedlo k preplneniu tohto najjužnejšieho gazského mesta blízko hraníc s Egyptom, pripomína DPA. Existujú preto obavy, že akékoľvek útoky na Rafah môžu vyústiť do masových civilných obetí.



Izrael uviedol, že pred akoukoľvek ofenzívou najprv dostane civilistov do bezpečia, píše DPA. Netanjahu predtým tvrdil, že v Rafau sa stále nachádzajú štyri oddiely Hamasu, ktoré je potrebné zničiť, čo je deklarovaným vojenským cieľom izraelskej vlády.