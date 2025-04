Netanjahu: Izrael bude pokračovať v bojoch

Tel Aviv 2. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že izraelská armáda v týchto chvíľach obsadzuje územie v Pásme Gazy, aby prinútila palestínske militantné hnutie Hamas prepustiť zvyšných izraelských rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Netanjahu vo svojom vyhlásení uviedol, že izraelská armáda teraz „obsadzuje územie, zasahuje teroristov a ničí infraštruktúru“. Dodal, že armáda preberá kontrolu nad oblasťou niekdajšej židovskej osady Morag medzi mestami Chán Júnis a Rafah v Pásme Gazy. Dôležitosť vytvorenia osi v oblasti Moragu prirovnal k tzv. filadelfskému koridoru - územiu pozdĺž hranice Pásma Gazy s Egyptom. Izrael tvrdí, že tento koridor musí kontrolovať, aby zabránil pašovaniu zbraní z Egypta na palestínske územie.



Izraelský premiér tiež vyhlásil, že Izrael bude pokračovať vo vojenskom tlaku, pokým Hamas neprepustí zvyšných židovských rukojemníkov. „Čím dlhšie ich budú odmietať vydať, tým viac sa bude tlak zvyšovať,“ uviedol Netanjahu podľa portálu The Times of Israel. V zajatí Hamasu je 58 rukojemníkov a podľa izraelskej armády je 34 z nich mŕtvych.



Izrael obnovil 18. marca boje v Pásme Gazy, čím ukončil takmer dvojmesačné prímerie vo vojne s Hamasom. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu oznámil, že Izrael rozširuje svoje operácie v palestínskej enkláve. Vyhlásil, že cieľom vojenskej operácie je „zničiť a vyčistiť oblasť od teroristov“. Armáda podľa Kaca „obsadí rozsiahle oblasti, ktoré budú začlenené do izraelských bezpečnostných zón“. Neuviedol, o aké územie ide, píše AFP.



Podľa Hamasom kontrolovaného ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy od obnovenia bojov zahynulo najmenej 1066 ľudí. Vojna medzi Izraelom a Hamasom si dosiaľ vyžiadala 50.423 obetí na životoch.