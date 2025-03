Netanjahu: Izrael bude útočiť na Libanon, ak sa objavia hrozby

Jeruzalem 28. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok varoval, že Izrael bude pri akejkoľvek hrozbe pre svoju krajinu pokračovať v útokoch po celom Libanone. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



Vyjadrenia izraelského premiéra prišli po správach o leteckom údere na libanonské hlavné mesto Bejrút. Ide o prvý útok takéhoto druhu od začiatku prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré v novembri minulého roka do značnej miery zastavilo nepriateľské akcie medzi oboma stranami.



„Tí, ktorí ešte neprijali novú situáciu v Libanone, dnes dostali ďalší príklad nášho odhodlania,“ uviedol Netanjahu vo vyhlásení s tým, že Izrael bude pokračovať v presadzovaní prímeria silou.



„Nedovolíme, aby sa v našich obciach strieľalo... Zabezpečíme, aby sa všetci na severe bezpečne vrátili do svojich domovov“, zdôraznil.



V prípade útokov na sever Izraela pohrozil ďalšími údermi na údajnú baštu Hizballáhu v Bejrúte aj izraelský minister obrany Jisrael Kac. „Ak nebudete presadzovať dohodu o prímerí, budeme ju presadzovať my,“ skonštatoval.



K dosiaľ najväčšej eskalácii od začiatku prímeria, ktoré platí od konca novembra 2024, došlo minulý týždeň, keď pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo osem ľudí. Izrael vyhlásil, že tieto útoky boli odvetou za vypálenie rakiet na sever krajiny z Libanonu. Hizballáh tvrdí, že zodpovednosť za tento raketový útok nenesie.