Netanjahu: Izrael čakajú ťažké časy ohľadom napätia medzi Iránom a USA
Washington stále zvyšuje svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe.
Tel Aviv 23. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že Izrael čakajú „zložité a náročné dni“ predovšetkým v dôsledku eskalujúceho napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Americký prezident Donald Trump už viackrát pohrozil Teheránu útokom, ak odmietne prijať dohodu o jeho jadrovom programe. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Čakajú nás veľmi zložité a náročné dni... Sme ostražití a pripravení na akýkoľvek scenár,“ povedal Netanjahu v prejave v parlamente. Washington stále zvyšuje svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe.
„Spojenectvo so Spojenými štátmi nikdy nebolo užšie... Medzi izraelskými obrannými silami a armádou Spojených štátov, medzi našimi bezpečnostnými agentúrami a ich bezpečnostnými službami nikdy nebolo nič podobné,“ vyhlásil Netanjahu.
V prejave varoval vedenie Iránu, že Izrael bude na prípadný útok dôrazne reagovať. „Ak urobia najvážnejšiu chybu vo svojej histórii a zaútočia na izraelský štát, odpovieme silou, ktorú si ani nedokážu predstaviť,“ upozornil Netanjahu.
Premiér dlhodobo presadzuje tvrdý postoj voči Iránu a vlani v júni začal 12-dňovú leteckú vojnu. Bombardovaním iránskych jadrových zariadení sa do nej zapojili aj Spojené štáty.
Teherán a Washington následne 6. februára obnovili nepriame rokovania v ománskej metropole Maskat, predovšetkým o iránskom jadrovom programe. Predchádzala im hrozba USA útokom v súvislosti s krvavým potlačením protivládnych protestov.
Druhé kolo rozhovorov sa konalo minulý týždeň vo švajčiarskej Ženeve. Irán v nich ohlásil pokrok, ale Trump na sociálnej sieti opäť otvorene uvažoval o vojenskej intervencii.
