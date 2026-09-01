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Netanjahu: Izrael dolapil šéfa vnútornej bezpečnosti Hamasu v Gaze
Z vyhlásenia úradu vyplýva, že cielenú operáciu vykonali spoločne príslušníci izraelskej kontrarozviedky Šin Bet a izraelskej armády.
Autor TASR
Jeruzalem 1. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok informoval, že izraelské bezpečnostné zložky zajali šéfa aparátu civilnej tajnej služby palestínskeho hnutia Hamas v Gaze. Vo vyhlásení sa neuvádza meno zadržaného. Denník The Times of Israel (TOI) napísal, že by mohlo ísť o Múína al-Arabida.
Z vyhlásenia Netanjahuovho úradu vyplýva, že cielenú operáciu vykonali spoločne príslušníci izraelskej kontrarozviedky Šin Bet a izraelskej armády. K zadržaniu „jedného z najvyššie postavených vodcov Hamasu“ došlo neďaleko jeho domu v Gaze.
Netanjahu uviedol, že zadržaný muž bol zodpovedný za ukrývanie a presun izraelských rukojemníkov, ukrývanie vysokých predstaviteľov Hamasu, ale aj za pokusy o obnovenie operačných kapacít Hamasu v Pásme Gazy. Pomáhal aj „pri vykonávaní teroristických útokov proti našim silám a civilistom,“ píše sa vo vyhlásení.
Nemenovaný zdroj z Hamasu v Gaze v rozhovore pre panarabskú televíziu al-Džazíra potvrdil zajatie dôstojníka aparátu vnútornej bezpečnosti, ale poprel, že by ním bol veliteľ tejto zložky.
Špeciálne jednotky Šin Bet podľa izraelského vyhlásenia vstúpili do budovy neďaleko domu podozrivého muža a zadržali ho. Izraelské letectvo počas tohto zásahu zaútočilo na niekoľko cieľov v oblasti s cieľom chrániť pozemné jednotky. Izrael nehlásil žiadne straty. Zadržaného následne previezli do Izraela na výsluch, uviedol spravodajský web i24news.
Netanjahu dodal, že Izrael „bude naďalej prenasledovať všetkých vodcov Hamasu a každého, kto sa zúčastnil na masakroch zo 7. októbra“ 2023, keď do pohraničia na juhu Izraela prenikli komandá palestínskych radikálov a terorizovali tam civilistov i vojakov. Tento vpád si v Izraeli vyžiadal životy približne 1200 ľudí a stal sa bezprostredným podnetom na následnú izraelskú vojenskú operáciu v palestínskom Pásme Gazy.
Zadržanie potvrdil aj izraelský minister obrany Jisrael Kac. „Nečakáme na hrozby, ale prenasledujeme teroristov z Hamasu, maríme ich plány a ničíme ich teroristickú infraštruktúru,“ uviedol.
Kac zároveň zopakoval postoj Izraela, že izraelská armáda neopustí Gazu, kým Pásmo Gazy a Hamas nebudú demilitarizované a tunely, ktorými palestínski ozbrojenci prenikajú do Izraela, zničené.
Zdravotnícke úrady v Gaze medzitým uviedli, že pri izraelských útokoch a streľbe zahynuli v utorok najmenej štyria ľudia vrátane troch detí.
Z vyhlásenia Netanjahuovho úradu vyplýva, že cielenú operáciu vykonali spoločne príslušníci izraelskej kontrarozviedky Šin Bet a izraelskej armády. K zadržaniu „jedného z najvyššie postavených vodcov Hamasu“ došlo neďaleko jeho domu v Gaze.
Netanjahu uviedol, že zadržaný muž bol zodpovedný za ukrývanie a presun izraelských rukojemníkov, ukrývanie vysokých predstaviteľov Hamasu, ale aj za pokusy o obnovenie operačných kapacít Hamasu v Pásme Gazy. Pomáhal aj „pri vykonávaní teroristických útokov proti našim silám a civilistom,“ píše sa vo vyhlásení.
Nemenovaný zdroj z Hamasu v Gaze v rozhovore pre panarabskú televíziu al-Džazíra potvrdil zajatie dôstojníka aparátu vnútornej bezpečnosti, ale poprel, že by ním bol veliteľ tejto zložky.
Špeciálne jednotky Šin Bet podľa izraelského vyhlásenia vstúpili do budovy neďaleko domu podozrivého muža a zadržali ho. Izraelské letectvo počas tohto zásahu zaútočilo na niekoľko cieľov v oblasti s cieľom chrániť pozemné jednotky. Izrael nehlásil žiadne straty. Zadržaného následne previezli do Izraela na výsluch, uviedol spravodajský web i24news.
Netanjahu dodal, že Izrael „bude naďalej prenasledovať všetkých vodcov Hamasu a každého, kto sa zúčastnil na masakroch zo 7. októbra“ 2023, keď do pohraničia na juhu Izraela prenikli komandá palestínskych radikálov a terorizovali tam civilistov i vojakov. Tento vpád si v Izraeli vyžiadal životy približne 1200 ľudí a stal sa bezprostredným podnetom na následnú izraelskú vojenskú operáciu v palestínskom Pásme Gazy.
Zadržanie potvrdil aj izraelský minister obrany Jisrael Kac. „Nečakáme na hrozby, ale prenasledujeme teroristov z Hamasu, maríme ich plány a ničíme ich teroristickú infraštruktúru,“ uviedol.
Kac zároveň zopakoval postoj Izraela, že izraelská armáda neopustí Gazu, kým Pásmo Gazy a Hamas nebudú demilitarizované a tunely, ktorými palestínski ozbrojenci prenikajú do Izraela, zničené.
Zdravotnícke úrady v Gaze medzitým uviedli, že pri izraelských útokoch a streľbe zahynuli v utorok najmenej štyria ľudia vrátane troch detí.