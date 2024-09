Netanjahu: Izrael dosiahol bod zlomu v boji proti svojim nepriateľom

Jeruzalem 28. septembra (TASR) — Po zabití vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha sa Izrael dostal do bodu zlomu v boji proti svojim nepriateľom a v tomto boji je odhodlaný pokračovať. V televíznom príhovore odvysielanom v sobotu večer to povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Letecký útok na Nasralláha bol odvetou za činy Hizballáhu podporovaného Iránom. "Vyrovnali sme účty s osobou zodpovednou za vraždu nespočetného množstva Izraelčanov a mnohých občanov iných krajín vrátane stoviek Američanov a desiatok Francúzov," uviedol Netnajahu, čím narážal na dva samovražedné atentáty na kasárne mierových síl v Bejrúte z 23. októbra 1983, pri ktorých zahynulo viac ako 300 ľudí vrátane 299 vojakov z USA a Francúzska.



Pokiaľ by zostal „terorista“ Nasralláh nažive, mohol by rýchlo obnoviť operačné schopnosti Hizballáhu, ktoré izraelská armáda oklieštila sériou nedávnych operácií. "Takže som vydal rozkaz - a Nasralláh už nie je medzi nami," uviedol Netanjahu



Podľa izraelského premiéra zabitie šéfa Hizballáhu zvyšuje šance na prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných od októbra 2023 v Pásme Gazy príslušníkmi militantného hnutia Hamas. "Čím viac (líder Hamasu Jahjá) Sinwár vidí, že Hizballáh mu už nepríde na pomoc, tým väčšie sú šance na návrat našich väzňov," povedal Netanjahu.



Zároveň upozornil, že napriek dosiahnutým úspechom práca ešte nie je dokončená: „V nasledujúcich dňoch budeme čeliť významným výzvam, no zvládneme ich“.



„Pred rokom, 7. októbra, na nás zaútočili naši nepriatelia a mysleli si, že Izrael je na ceste k zániku. O rok neskôr, útok za útokom, úspech za úspechom, pochopili, že ich nádeje boli zmarené,“ konštatoval izraelský premiér.



Podľa izraelskej armády bol Nasralláh zabitý v piatok pri nálete na sídlo Hizballáhu na predmestí Bejrútu, kde sa zišli jeho najvyšší predstavitelia. Hizballáh potvrdil zabitie svojho dlhoročného vodcu v sobotu.