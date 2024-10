Netanjahu: Izrael eliminoval nástupcov vodcu Hizballáhu

Jeruzalem 8. októbra (TASR) - Izraelské sily zabili očakávaných nástupcov zosnulého vodcu libanonského militantného hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha. Oznámil to v utorok izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Degradovali sme schopnosti Hizballáhu. Zlikvidovali sme tisíce teroristov vrátane samotného Nasralláha a náhradníka Nasralláha a náhradníka tohto náhradníka," uviedol Netanjahu vo vopred natočenom videu.



Reuters upozorňuje, že izraelský premiér priamo nemenoval eliminovaných možných nástupcov Nasralláha. Izraelský minister obrany Joav Galant skôr v utorok uviedol, že očakávaný nástupca Nasralláha Hášim Safí ad-Dín bol pravdepodobne "eliminovaný".



"Hizballáh je dnes slabší než bol po mnohé mnohé roky," uviedol Netanjahu v videopríhovore zameranom na Libanončanov.



Proiránske šiitskej hnutie začalo z Libanonu podnikať raketové útoky na Izrael vlani 8. októbra. Deň predtým, 7. októbra, palestínske militantné hnutie Hamas zaútočilo na južný Izrael, v dôsledku čoho vypukla vojna v Pásme Gazy. Hizballáh uviedol, že útoky podniká na znak solidarity s Hamasom.



V dôsledku útokov Hizballáhu museli svoje domovy opustiť tisíce Izraelčanov na severe krajiny. Izrael nedávno spustil intenzívnu vojenskú operáciu proti cieľom Hizballáhu v Libanone, aby umožnil svojim obyvateľom návrat domov.



"Izrael má právo brániť sa. Izrael má tiež právo vyhrať a Izrael vyhrá," vyhlásil v utorok Netanjahu.



Zároveň vyzval Libanončanov, aby si vzali späť svoju krajinu a vrátili ju na cestu mieru a prosperity. "Máte možnosť zachrániť Libanon predtým, ako spadne do priepasti dlhej vojny, ktorá povedie k deštrukcii a utrpeniu, aké vidíme v Gaze," cituje Netanjahua agentúra AFP.



"Osloboďte svoju krajinu od Hizballáhu, aby táto vojna mohla skončiť... Ak to nespravíte, Hizballáh bude pokračovať v snahe bojovať s Izraelom z husto obývaných oblastí vo váš neprospech. Nezaujíma ho, či bude Libanon vtiahnutý do širšej vojny," uviedol Netanjahua.



Dodal, že v dôsledku konania Hizballáhu trpia v Libanone kresťania, drúzovia a aj sunitskí a šiitskí moslimovia. "Nenechajte týchto teroristov, aby zničili vašu budúcnosť ešte viac, než už to urobili," pokračoval izraelský premiér.