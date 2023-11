Netanjahu: Izrael je otvorený malým pauzám počas bojov v pásme Gazy

Jeruzalem 7. novembra (TASR) - Izrael zváži "taktické malé pauzy" v bojoch v pásme Gazy, aby umožnil vstup humanitárnej pomoci do tejto enklávy alebo odchod rukojemníkov, ktorých zadržiavajú militanti z Hamasu. Uviedol to v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý zároveň odmietol "všeobecné prímerie", pokiaľ nebudú z Gazy prepustení všetci rukojemníci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Netanjahu sa takto vyjadril v rozhovore pre americkú televíznu stanicu ABC News odvysielanom v pondelok. Počas rozhovoru pritom odpovedal aj na otázku, kto bude v Gaze vládnuť po skončení vojny s Hamasom.



"Izrael bude na neurčitý čas niesť celkovú bezpečnostnú zodpovednosť. Ak túto bezpečnostnú zodpovednosť mať nebudeme, vypukne teror Hamasu v rozsahu, aký si nedokážeme predstaviť," povedal Netanjahu.



Izrael spustil vzdušný a pozemný útok proti Hamasu v pásme Gazy po tom, čo militanti 7. októbra prenikli cez hranice Izraela, kde pri útoku zabili vyše 1400 ľudí a ďalších vyše 240 uniesli. Počet obetí v Gaze presiahol už 10.000, vyplýva z údajov tamojšie ministerstva zdravotníctva. Podľa Netanjahua však táto štatistika zahŕňa aj "niekoľko tisíc" palestínskych bojovníkov.



Napriek stupňujúcim sa výzvam na prímerie zo strany generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a iných svetových lídrov, Netanjahu prímerie nepodporuje. "Nebude nijaké prímerie - nijaké všeobecné prímerie - bez prepustenia zajatcov," vyhlásil premiér.



"Pokiaľ ide o taktické, malé pauzy - hodina sem, hodina tam - už sme ich mali," povedal Netanjahu.



Na otázku, či by mal niesť nejakú zodpovednosť za útok Hamasu zo začiatku októbra, Netanjahu odpovedal, že samozrejme. "Treba to vyriešiť po vojne," uviedol premiér s tým, že jeho vláda si "očividne" nesplnila povinnosť chrániť svoj ľud.