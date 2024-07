Netanjahu: Izrael je takmer hotový s elimináciou schopností Hamasu

Jeruzalem 1. júla (TASR) - Izrael už takmer dokončil elimináciu vojenských schopností palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy. Vyhlásil to v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Postupujeme ku koncu fázy eliminácie teroristickej armády Hamasu. Budú pokračovať údery na jej pozostatky," uviedol Netanjahu.



Izraelská armáda pritom v pondelok vydala evakuačné nariadenia pre časti správnych jednotiek Chán Júnis a Rafah na juhu Pásma Gazy. To pravdepodobne naznačuje, že izraelské sily plánujú návrat do tejto oblasti, z ktorej pred niekoľkými týždňami odišli.



Izrael k evakuácii pristúpil po tom, čo militantné hnutie Palestínsky islamský džihád vypálilo asi 20 rakiet na Izrael. Palestínsky islamský džihád je spojencom Hamasu a uviedol, že rakety na izraelské obce pri plote s Gazou vypálil v reakcii na "zločiny sionistického nepriateľa voči Palestínčanom". Izraelská armáda tvrdí, že rakety boli vypálené z oblasti Chán Júnis.



Pondelkový útok palestínskych militantov na Izrael si nevyžiadal obete. Zároveň to však ukazuje, že militanti aj deväť mesiacov od začiatku vojny v Pásme Gazy stále dokážu raketami útočiť na Izrael, konštatuje Reuters.



Vojna v Pásme Gazy vypukla vlani 7. októbra po útoku Hamasu na juh Izraela, pri ktorom zomrelo takmer 1200 ľudí. Militanti okrem toho uniesli do Pásma Gazy asi 250 rukojemníkov. Izrael na reagoval odvetnými vzdušnými útokmi a neskôr aj pozemnou ofenzívou v Pásme Gazy, ktoré si vyžiadali už najmenej 37.900 obetí.