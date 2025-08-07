< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Izrael má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad Gazou
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Tel Aviv 7. augusta (TASR) - Izrael má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad celým Pásmom Gazy, nechce mu však vládnuť ani si ho ponechať, vyhlásil vo štvrtok premiér Benjamin Netanjahu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
