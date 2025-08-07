Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Netanjahu: Izrael má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad Gazou

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tel Aviv 7. augusta (TASR) - Izrael má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad celým Pásmom Gazy, nechce mu však vládnuť ani si ho ponechať, vyhlásil vo štvrtok premiér Benjamin Netanjahu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.





.

