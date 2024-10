Netanjahu: Izrael našiel v základniach Hizballáhu moderné ruské zbrane

Tel Aviv 17. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že izraelské jednotky našli pri prehľadávaní základní Hizballáhu v južnom Libanone najmodernejšie ruské zbrane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Netanjahu v rozhovore pre francúzsky denník Le Figaro zverejnenom v stredu poznamenal, že podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) z roku 2006 môže mať zbrane južne od rieky Lítání iba libanonská armáda.



"Avšak v tejto oblasti Hizballáh vykopal stovky tunelov a úkrytov, kde sme objavili množstvo najmodernejších ruských zbraní," povedal izraelský premiér.



Denník The Washington Post citujúc izraelských predstaviteľov informoval, že pri izraelských útokoch v Libanone boli nájdené ruské a čínske protitankové zbrane.



Izraelská armáda v noci na 1. októbra začala s pozemnými zásahmi voči cieľom libanonského militantného hnutia Hizballáh v pohraničnej oblasti južného Libanonu. Deklarovaným konečným cieľom izraelskej operácie je návrat evakuovaných obyvateľov severu Izraela do svojich domovov a vytlačenie Hizballáhu z blízkosti severnej hranice, ktorú má Izrael spoločnú s Libanonom, a likvidácia infraštruktúry využívanej Hizballáhom na útoky na sever Izraela.



"Nová občianska vojna v Libanone by bola tragédiou. Rozhodne nie je našim cieľom ju vyprovokovať. Izrael nemá v úmysle zasahovať do vnútorných záležitostí Libanonu," povedal Netanjahu pre Le Figaro a opätovne povedal, že jediným cieľom je umožniť izraelským občanom žijúcim na libanonskej hranici bezpečný návrat domov.



Od začiatku izraelskej vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku militantov Hamasu na juh Izraela 7. októbra 2023, dochádza ku každodenným cezhraničným prestrelkám medzi izraelskou armádou a Hizballáhom.



Podľa údajov libanonského ministerstva zdravotníctva od začiatku izraelských útokov v Libanone zahynulo najmenej 1373 ľudí. AFP však zdôrazňuje, že skutočný počet obetí je pravdepodobne vyšší.