Netanjahu: Izrael nebude kapitulovať pred bludnými požiadavkami Hamasu

Tel Aviv 4. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyzval palestínske hnutie Hamas, aby pred ďalšími rokovaniami o novej dohode o prímerí a prepustení rukojemníkov urobilo ústupky. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



"Vyvíjame veľké úsilie, aby sme uspeli, ale jedna vec je jasná – nebudeme kapitulovať pred bludnými požiadavkami Hamasu," povedal Netanjahu v Tel Avive.



Izraelská delegácia v nedeľu neodcestovala do Káhiry na rokovania o novej dohode o prímerí. Izrael sa tak rozhodol po tom, čo Hamas odmietol jeho požiadavku na predloženie úplného zoznamu rukojemníkov, ktorí sú stále nažive. Delegácia palestínskeho hnutia bola v egyptskej metropole prítomná.



Podľa Netanjahua je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či bude v najbližších dňoch vytvorený pevný rámec pre novú dohodu. Izrael tiež požadoval, aby Hamas stanovil počet palestínskych väzňov, ktorých by Izrael musel prepustiť za každého oslobodeného rukojemníka.



Izraelský premiér tvrdí, že zatiaľ nedostal uspokojivé odpovede na izraelské obavy. Zároveň odmietol "medzinárodný tlak na ukončenie vojny" v Pásme Gazy skôr, ako Izrael dosiahne všetky svoje ciele. S dohodou alebo bez nej, "budeme bojovať až do úplného víťazstva," vyhlásil.



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy v reakcii na útok Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí a najmenej 250 ďalších bolo podľa izraelských úradov unesených. Odvetné kroky izraelskej armády v Pásme Gazy si odvtedy vyžiadali už viac ako 30.000 obetí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze.



Hamas prepustil 105 rukojemníkov na konci novembra v rámci týždňového prímeria, ktoré sprostredkoval Katar. Izrael výmenou za to oslobodil 240 Palestínčanov z izraelských väzníc.