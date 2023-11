Netanjahu: Izrael nechce okupovať Gazu

Izrael 10. novembra (TASR) - Izraelská armáda si v rámci ofenzívy proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v pásme Gazy počína "výnimočne dobre". Povedal to vo štvrtok večer izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovore pre stanicu Fox News, pričom zdôraznil, že Izrael neplánuje túto palestínsku enklávu opätovne okupovať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Myslím si, že izraelská armáda si počína mimoriadne dobre," povedal Netanjahu. "Nesnažíme sa vládnuť v Gaze. Nesnažíme sa ju okupovať, ale snažíme sa poskytnúť jej aj nám lepšiu budúcnosť," dodal. Netanjahu však podľa Reuters tiež uviedol, že ak to bude nevyhnutné, budú musieť do tejto palestínskej enklávy vstúpiť "dôveryhodné sily", aby zabránili vzniku militantných hrozieb.



Netanjahu vo viacerých vyjadreniach z uplynulých dní naznačil, že Izrael bude na neurčito zodpovedný za bezpečnosť v Gaze, čím si vyslúžil nevôľu zo strany Spojených štátov, ktoré sú jeho hlavným spojencom, približuje Reuters. Washington sa totiž vo svojich tvrdeniach stavia proti izraelskej povojnovej okupácii Gazy.



V rozhovore pre Fox News izraelský premiér vo štvrtok povedal, že v pásme Gazy bude musieť vzniknúť civilná vláda, pričom Izrael zaistí, aby už nedošlo k takému útoku, ako bol ten, čo Hamas spáchal 7. októbra. "Takže musíme mať dôveryhodné sily, ktoré v prípade potreby vstúpia do Gazy a zabijú vrahov. Pretože práve to zabráni opätovnému vzniku subjektu podobnému Hamasu," povedal Netanjahu. Uviedol tiež, že Gaza musí byť po vojne "demilitarizovaná, deradikalizovaná a nanovo vybudovaná".



Predstavitelia USA tvrdia, že palestínska samospráva, ktorá má obmedzenú vládu nad okupovaným Predjordánskom, by sa mala po vojne vrátiť k vláde aj v Gazy. Hamas prevzal kontrolu nad Gazou v roku 2007, pričom palestínsku samosprávu odtiaľ vtedy vytlačil.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás, ako aj ďalší predstavitelia jeho vlády v Predjordánsku, tvrdia, že palestínska samospráva sa môže vrátiť k moci v pásme Gazy iba vtedy, ak sa nájde "komplexné politické riešenie" izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Bezpečnosť a mier je podľa Abbása možné dosiahnuť iba ukončením okupácie a vytvorením palestínskeho štátu podľa územného rozdelenia spred vojny na Blízkom východe v roku 1967 s východným Jeruzalemom ako jeho hlavným mestom.