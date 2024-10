Netanjahu: Izrael nedostal návrh na dvojdňové prímerie v Pásme Gazy

Tel Aviv 28. októbra (TASR) - Izrael nedostal návrh, v rámci ktorého by došlo k prepusteniu štyroch izraelských rukojemníkov a tiež 48-hodinovému prímeriu v Pásme Gazy, uviedol v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Návrh predniesol ešte v nedeľu egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Keby k takému návrhu došlo, premiér by ho okamžite prijal," ozrejmil vo vyhlásení úrad predsedu vlády.



Egypt navrhol uzavretie dvojdňového prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, počas ktorého by boli prepustení štyria izraelskí rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy výmenou za prepustenie niekoľkých palestínskych väzňov. Do obliehaného Pásma Gazy by zároveň dorazila dodávka humanitárnej pomoci.



Cieľom návrhu bolo podľa Sísího posunúť vývoj situácie v oblasti vpred. Ďalej uviedol, že do desiatich dní po nadobudnutí platnosti 48-hodinového prímeria by sa mali obnoviť rokovania s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie.



Egypt je spolu s Katarom a Spojenými štátmi kľúčovým sprostredkovateľom v rokovaniach o ukončení konfliktu v Pásme Gazy, ktorý sa začal už 7. októbra 2023.