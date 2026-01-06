< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Izrael nedovolí Iránu obnoviť program balistických rakiet
Izraelskí predstavitelia a médiá podľa AFP v uplynulých mesiacoch vyjadrili obavy, že Irán znova buduje svoj arzenál po 12-dňovej vojne s Izraelom z júna 2025.
Autor TASR
Tel Aviv 6. januára (TASR) - Izrael nedovolí Iránu obnoviť program balistických rakiet, vyhlásil v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nedovolíme Iránu obnoviť svoj priemysel balistických rakiet a rozhodne mu nedovolíme obnoviť jadrový program, ktorý sme výrazne poškodili,“ povedal Netanjahu poslancom. „Ak nás napadnú, dôsledky pre Irán budú veľmi vážne,“ pokračoval.
Netanjahu sa tak vyjadril týždeň po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý taktiež prisľúbil, že nepripustí akékoľvek hromadenie zbraní zo strany Iránu. Prezident USA ešte predtým vyhlásil, že Spojené štáty „veľmi rýchlo opäť zaútočia na Irán“ v prípade, že krajina obnoví svoj jadrový program. Trump tiež povedal, že zostáva otvorený rokovaniam o „dohode“, čo je podľa neho „oveľa múdrejšie“.
Izraelskí predstavitelia a médiá podľa AFP v uplynulých mesiacoch vyjadrili obavy, že Irán znova buduje svoj arzenál po 12-dňovej vojne s Izraelom z júna 2025.
Netanjahu sa v pondelok vyjadril aj k pokračujúcim protestom v Iráne, ktoré sa podľa jeho slov výrazne rozšírili. „Je možné, že sme v rozhodujúcom momente - v momente, keď iránsky ľud vezme svoj osud do vlastných rúk,“ vyhlásil.
Protesty v Teheráne proti ekonomickej situácii vypukli 28. decembra a rozšírili sa do viacerých miest islamskej republiky. Izraelský premiér v nedeľu vyhlásil, že Izrael vyjadruje solidaritu s iránskym ľudom počas prebiehajúcich demonštrácií a jeho „túžbou po slobode, nezávislosti a spravodlivosti“.
