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Netanjahu: Izrael nesúhlasil s plánom pre Pásmo Gazy
Izraelský premiér sa v pondelok stretol s Radou mieru a dostal záruky, že izraelská armáda sa bude musieť stiahnuť z Pásma Gazy až po tom, čo Hamas zloží zbrane.
Autor TASR
Tel Aviv 5. augusta (TASR) - Izrael nesúhlasil s plánom pre Pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi, uviedol v utorok premiér Benjamin Netanjahu. Izrael s týmto plánom nesúhlasil napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení palestínskeho militantného hnutia Hamas, píše TASR podľa agentúry AFP.
Netanjahu vo videu na sociálnych sieťach povedal, že tím amerického prezidenta Donalda Trumpa „verí, že môžu dosiahnuť odzbrojenie Hamasu a demilitarizáciu Gazy. Overujeme to. Poslali nám návrh - nesúhlasili sme s ním, nie je to náš návrh. Poslali sme naše komentáre,“ uviedol. Armáda sa podľa neho nestiahne, kým sa Hamas neodzbrojí.
Izraelský premiér sa v pondelok stretol s Radou mieru a dostal záruky, že izraelská armáda sa bude musieť stiahnuť z Pásma Gazy až po tom, čo Hamas zloží zbrane.
AFP konštatuje, že Netanjahu je vystavený rastúcemu tlaku svojich krajne pravicových koaličných partnerov, ktorí chcú, aby odmietol túto dohodu.
Izrael kontroluje viac než 60 percent územia Pásma Gazy. Na základe mierového plánu pre Gazu má Hamas zložiť zbrane a izraelská armáda sa má stiahnuť na takzvanú žltú líniu na tomto palestínskom území. Spravodajský portál The Times of Israel pripomína, že jednotky židovského štátu sa na túto líniu stiahli v rámci dohody o prímerí a výmene rukojemníkov z októbra 2025, no odvety rozšírili svoju kontrolu v Pásme Gazy.
Netanjahu vo videu na sociálnych sieťach povedal, že tím amerického prezidenta Donalda Trumpa „verí, že môžu dosiahnuť odzbrojenie Hamasu a demilitarizáciu Gazy. Overujeme to. Poslali nám návrh - nesúhlasili sme s ním, nie je to náš návrh. Poslali sme naše komentáre,“ uviedol. Armáda sa podľa neho nestiahne, kým sa Hamas neodzbrojí.
Izraelský premiér sa v pondelok stretol s Radou mieru a dostal záruky, že izraelská armáda sa bude musieť stiahnuť z Pásma Gazy až po tom, čo Hamas zloží zbrane.
AFP konštatuje, že Netanjahu je vystavený rastúcemu tlaku svojich krajne pravicových koaličných partnerov, ktorí chcú, aby odmietol túto dohodu.
Izrael kontroluje viac než 60 percent územia Pásma Gazy. Na základe mierového plánu pre Gazu má Hamas zložiť zbrane a izraelská armáda sa má stiahnuť na takzvanú žltú líniu na tomto palestínskom území. Spravodajský portál The Times of Israel pripomína, že jednotky židovského štátu sa na túto líniu stiahli v rámci dohody o prímerí a výmene rukojemníkov z októbra 2025, no odvety rozšírili svoju kontrolu v Pásme Gazy.