Netanjahu: Izrael podnikne inváziu do Rafahu

Jeruzalem 30. apríla (TASR) - Izrael podnikne inváziu do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy s cieľom zničiť prápory hnutia Hamas. V utorok to vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu s tým, že k tomuto kroku dôjde bez ohľadu na výsledok rokovania dohody o prímerí. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



"Myšlienka, že zastavíme vojnu skôr, ako dosiahneme všetky jej ciele, neprichádza do úvahy. Vstúpime do Rafahu a zlikvidujeme tam prápory Hamasu - s dohodou alebo bez dohody, aby sme dosiahli celkové víťazstvo," povedal Netanjahu počas stretnutia s rodinami rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.



Rafah leží v Pásme Gazy pri hranici s Egyptom a po vypuknutí vojny tam našlo útočisko viac ako 1,5 milióna Palestínčanov. Medzinárodné spoločenstvo vrátane USA ako hlavného spojenca Izraela vyjadrilo znepokojenie nad osudom civilistov v Rafahu v prípade izraelskej invázie.



Sprostredkovatelia z Egypta a Kataru sa v súčasnosti snažia vyjednať dohodu medzi Izraelom a Hamasom s cieľom zaistiť prímerie v palestínskej enkláve výmenou za prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. USA a Británia v pondelok informovali, že Hamas dostal od Izraela "veľkorysú ponuku".



Netanjahu prisľúbil, že vo vojne v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, dosiahne "úplné víťazstvo. Rafah je podľa izraelskej vlády poslednou veľkou baštou Hamasu.