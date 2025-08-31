< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Izrael podnikol útok na hovorcu ozbrojeného krídla Hamasu
Abú Ubajda sa už niekoľko rokov objavuje vo videopolostvách palestínskych militantov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 31. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu uviedol, že Izrael podnikol útok na Abú Ubajdu, hovorcu Brigád Izz ad-Dína Kassáma, teda ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zaútočili sme na hovorcu Hamasu, hovorcu tejto zločineckej a vražednej organizácie, Abú Ubajdu,“ povedal Netanjahu podľa záznamu zo zasadnutia izraelskej vlády.
Abú Ubajda sa už niekoľko rokov pravidelne objavuje vo videopolostvách palestínskych militantov, oblečený vo vojenskej uniforme a s červenou šatkou, ktorá mu zakrývala tvár, pripomína AFP.
Počas takmer 23 mesiacov trvajúcej ničivej vojny v Gaze bolo vedenie Hamasu zdecimované Izraelom, ktorý sa po útoku militantov na svoje územie z októbra 2023 zavial hnutie Hamas zničiť, píše francúzska agentúra.
Zabitie politického šéfa Hamasu Ismáíla Haníju, ako aj lídra jeho ozbrojeného krídla Muhammada Dajfa a vodcu Hamasu v Gaze Jahjá Sinwára viacerými ďalšími veliteľmi a politickými osobnosťami Izraelom značne oslabilo toto islamistické hnutie.
Hamas predtým v nedeľu potvrdil aj smrť svojho vojenského vodcu Muhammada Sinwára - viac než tri mesiace po tom, čo Izrael oznámil, že ho pripravil o život počas vzdušného útoku.
Útok Hamasu na územie Izraela zo 7. októbra mal za následok 1219 obetí na životoch, väčšinou civilistov, pripomína AFP. Z 251 rukojemníkov zavlečených po útoku do Pásma Gazy zadržiava Hamas naďalej 47, Izrael však predpokladá, že nažive je len približne 20 z nich.
Izrael po útoku spustil vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá si doposiaľ vyžiadala najmenej 63.459 obetí, takisto väčšinou civilistov.
„Zaútočili sme na hovorcu Hamasu, hovorcu tejto zločineckej a vražednej organizácie, Abú Ubajdu,“ povedal Netanjahu podľa záznamu zo zasadnutia izraelskej vlády.
Abú Ubajda sa už niekoľko rokov pravidelne objavuje vo videopolostvách palestínskych militantov, oblečený vo vojenskej uniforme a s červenou šatkou, ktorá mu zakrývala tvár, pripomína AFP.
Počas takmer 23 mesiacov trvajúcej ničivej vojny v Gaze bolo vedenie Hamasu zdecimované Izraelom, ktorý sa po útoku militantov na svoje územie z októbra 2023 zavial hnutie Hamas zničiť, píše francúzska agentúra.
Zabitie politického šéfa Hamasu Ismáíla Haníju, ako aj lídra jeho ozbrojeného krídla Muhammada Dajfa a vodcu Hamasu v Gaze Jahjá Sinwára viacerými ďalšími veliteľmi a politickými osobnosťami Izraelom značne oslabilo toto islamistické hnutie.
Hamas predtým v nedeľu potvrdil aj smrť svojho vojenského vodcu Muhammada Sinwára - viac než tri mesiace po tom, čo Izrael oznámil, že ho pripravil o život počas vzdušného útoku.
Útok Hamasu na územie Izraela zo 7. októbra mal za následok 1219 obetí na životoch, väčšinou civilistov, pripomína AFP. Z 251 rukojemníkov zavlečených po útoku do Pásma Gazy zadržiava Hamas naďalej 47, Izrael však predpokladá, že nažive je len približne 20 z nich.
Izrael po útoku spustil vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá si doposiaľ vyžiadala najmenej 63.459 obetí, takisto väčšinou civilistov.