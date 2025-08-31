Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. august 2025Meniny má Nora
< sekcia Zahraničie

Netanjahu: Izrael podnikol útok na hovorcu ozbrojeného krídla Hamasu

.
Na snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Abú Ubajda sa už niekoľko rokov objavuje vo videopolostvách palestínskych militantov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 31. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu uviedol, že Izrael podnikol útok na Abú Ubajdu, hovorcu Brigád Izz ad-Dína Kassáma, teda ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Zaútočili sme na hovorcu Hamasu, hovorcu tejto zločineckej a vražednej organizácie, Abú Ubajdu,“ povedal Netanjahu podľa záznamu zo zasadnutia izraelskej vlády.

Abú Ubajda sa už niekoľko rokov pravidelne objavuje vo videopolostvách palestínskych militantov, oblečený vo vojenskej uniforme a s červenou šatkou, ktorá mu zakrývala tvár, pripomína AFP.

Počas takmer 23 mesiacov trvajúcej ničivej vojny v Gaze bolo vedenie Hamasu zdecimované Izraelom, ktorý sa po útoku militantov na svoje územie z októbra 2023 zavial hnutie Hamas zničiť, píše francúzska agentúra.

Zabitie politického šéfa Hamasu Ismáíla Haníju, ako aj lídra jeho ozbrojeného krídla Muhammada Dajfa a vodcu Hamasu v Gaze Jahjá Sinwára viacerými ďalšími veliteľmi a politickými osobnosťami Izraelom značne oslabilo toto islamistické hnutie.

Hamas predtým v nedeľu potvrdil aj smrť svojho vojenského vodcu Muhammada Sinwára - viac než tri mesiace po tom, čo Izrael oznámil, že ho pripravil o život počas vzdušného útoku.

Útok Hamasu na územie Izraela zo 7. októbra mal za následok 1219 obetí na životoch, väčšinou civilistov, pripomína AFP. Z 251 rukojemníkov zavlečených po útoku do Pásma Gazy zadržiava Hamas naďalej 47, Izrael však predpokladá, že nažive je len približne 20 z nich.

Izrael po útoku spustil vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá si doposiaľ vyžiadala najmenej 63.459 obetí, takisto väčšinou civilistov.
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia