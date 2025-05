Netanjahu: Izrael prevezme kontrolu nad celým Pásmom Gazy

Tel Aviv 19. mája (TASR) - Izrael prevezme kontrolu nad celým územím Pásma Gazy a znemožní militantnému hnutiu Hamas, aby rabovalo humanitárnu pomoc určenú pre Palestínčanov, vyhlásil v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izrael podľa neho musí hladomoru v Pásme Gazy zabrániť z „praktických i diplomatických dôvodov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že v rámci svojej novej veľkej ofenzívy proti Hamasu spustila aj rozsiahlu operáciu pozemných jednotiek, ktorá prebieha na severe i juhu palestínskej pobrežnej enklávy.



Netanjahu vo videu zverejnenom na sieti Telegram povedal, že armáda zvádza s militantmi intenzívne boje, ale že Izrael dosahuje pokrok. „Prevezmeme kontrolu nad celým územím Pásma (Gazy). Nevzdáme sa. Aby sme však uspeli, musíme konať nezastaviteľne,“ vyhlásil.



Izraelská vláda v nedeľu oznámila, že povolí dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ktoré blokovala takmer tri mesiace v deklarovanej snahe donútiť Hamas, aby prepustil zvyšných rukojemníkov. Podľa vlády pôjde o dovoz základného množstva potravín. K tomuto kroku pristúpila v čase, keď sa Izrael dostáva pod čoraz väčší medzinárodný tlak aj zo strany svojho spojenca, Spojených štátov, aby blokádu zrušil.



Pozorovatelia sa totiž obávajú, že nová izraelská ofenzíva si vyžiada mnohé ďalšie obete v Gaze, kde ľudia žijú v katastrofálnych podmienkach, a súčasne varujú pred hroziacim hladomorom z dôvodu nedostatku humanitárnej pomoci.



„Nesmieme dovoliť, aby sa obyvateľstvo (Gazy) prepadlo do hladomoru, a to z praktických aj diplomatických dôvodov,“ povedal Netanjahu na videu a dodal, že ani priatelia Izraela nebudú tolerovať „zábery masového hladomoru“.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň pripustil, že v palestínskej enkláve „veľa ľudí hladuje“. Zároveň avizoval, že Spojené štáty sa „o to postarajú“. Takisto nový pápež Lev XIV. v príhovore pred modlitbou Regina Caeli (Raduj sa, nebies Kráľovná) na záver svojej inauguračnej omše v nedeľu vo Vatikáne vyzval veriacich, aby nezabúdali na svojich „bratov a sestry, ktorí trpia v dôsledku vojny“. Osobitne spomenul deti, rodiny a starších ľudí, ktorí trpia hladom v Pásme Gazy.



Krok izraelskej vlády obnoviť dodávky časti humanitárnej pomoci kritizovali niektorí jej krajne pravicoví členovia. Netanjahu túto kritiku v pondelok odmietol ako „prirodzenú“ a rozhodnutie vlády označil za „ťažké, ale nevyhnutné“. Tým podľa agentúry AP naznačil, že bolo učinené pod tlakom spojencov Izraela.