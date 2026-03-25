Netanjahu: Izrael rozširuje nárazníkovú zónu v Libanone
Autor TASR
Jeruzalem 25. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že izraelské ozbrojené sily rozširujú nárazníkovú zónu na juhu Libanonu. Armáda tam pokračuje vo vojenskej invázii proti ozbrojenému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vytvorili sme skutočnú bezpečnostnú zónu, ktorá zabraňuje akémukoľvek preniknutiu smerom ku Galilei a severným hraniciam (Izraela),“ uviedol Netanjahu. „Túto zónu rozširujeme, aby sme minimalizovali hrozbu útokov protitankovými raketami a vytvorili širšiu nárazníkovú zónu,“ vysvetlil.
Likvidácia Hizballáhu je podľa predsedu izraelskej vlády aj naďalej hlavným cieľom Izraela v Libanone. „Súvisí to so širším konfliktom proti Iránu. Sme odhodlaní zásadným spôsobom zmeniť situáciu v Libanone,“ deklaroval Netanjahu.
Izrael začal s intenzívnym vzdušnými útokmi a s vojenskou inváziou do južného Libanonu po tom, čo Teheránom podporovaný Hizballáh v odvete za zabitie najvyššieho vodcu Iránu raketami zaútočil na severný Izrael.
Minister zahraničných vecí Izraela Gideon Saar podľa portálu Times of Israel v stredu listom vyzval Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov, aby formálne označila Hizballáh za teroristickú skupinu. Hnutie podľa neho od 2. marca podniklo 3500 útokov na Izrael.
Kritizoval zároveň libanonskú vládu, ktorá podľa neho nedokáže zasiahnuť proti šiitskému hnutiu. „Skutočnosť, že libanonská vláda nepodniká žiadne kroky proti vojenskej infraštruktúre Hizballáhu, svedčí o nedostatku vôle, nedostatočnom úsilí a neschopnosti účinne riešiť problém Hizballáhu,“ napísal Saar.
Libanonská vláda po útoku na Izrael zakázala vojenské aktivity Hizballábu, zákaz však nevynucuje silou a libanonská armáda sa drží mimo bojov.
