Netanjahu: Izrael sa chystá zaútočiť na skrýše Hamasu v pásme Gazy

Tel Aviv 7. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu večer prisľúbil odvetu za útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael. Palestínčanov žijúcich neďaleko úkrytov Hamasu v pásme Gazy vyzval, aby odtiaľ okamžite odišli. Izrael sa na tieto miesta podľa neho chystá zaútočiť. TASR informuje podľa správy agentúry AFP." zdôraznil Netanjahu v krátkom televíznom vyhlásení." vyhlásil izraelský premiér.Zároveň zdôraznil, že Izrael vo vojne s Hamasom zvíťazí, ale vyžiada si to istý čas.povedal Izraelčanom Netanjahu.Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu skoro ráno začalo z pásma Gazy prekvapivú vojenskú operáciu proti Izraelu, na viacerých miestach vtrhli na jeho územie a vypálili naň približne 5000 rakiet. Ozbrojenci prenikli do 22 lokalít, pričom niektoré z nich ležali až 24 kilometrov od hraníc Gazy. Zároveň zajali a do pásma Gazy odvliekli neznáme množstvo izraelských civilistov a vojakov.Boje v Izraeli pokračovali aj v sobotu po zotmení, pričom militanti stále zadržiavali rukojemníkov v najmenej dvoch mestách. Izrael reagoval odvetnými leteckými údermi v pásme Gazy a avizoval ich zintenzívnenie aj prípravy na pozemnú operáciu.Počet obetí konfliktu s Izraelom v Gaze stúpol na 232, uviedlo vopred palestínske ministerstvo zdravotníctva, zranenia utrpelo najmenej 1790 ľudí.Na izraelskej strane dosiaľ zaznamenali najmenej 250 obetí, ďalších asi 900 je zranených, informovali izraelské médiá. Izraelská armáda zatiaľ oficiálne informovala o vyše 200 mŕtvych a vyše 1100 zranených.