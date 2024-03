Netanjahu: Izrael spustí ofenzívu v Rafahu aj bez podpory USA

Tel Aviv 22. marca (TASR) - Izrael plánuje spustiť pozemnú operáciu do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy aj bez podpory Spojených štátov, vyhlásil v piatok izraelský premiér Benjamin Netanjahu na schôdzke s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nemáme spôsob, ako poraziť (militantné hnutie) Hamas bez toho, aby sme sa dostali do Rafahu a zlikvidovali oddiely, ktoré tam zostali. Povedal som mu, že dúfam, že to urobíme s podporou Spojených štátov, ale ak to bude potrebné, urobíme to sami," uviedol Netanjahu po schôdzke s Blinkenom v Tel Avive.



Netanjahu tento týždeň v súvislosti s ofenzívou v Rafahu uviedol, že prípravy na ňu budú ešte nejaký čas trvať. Do tohto mesta, ktoré sa nachádza na hraniciach Gazy s Egyptom, sa uchýlilo viac ako milión utečencov z iných oblastí tejto vojnou zmietanej pobrežnej enklávy.



USA varovali Izrael, aby zvážil alternatívny k plánovanému útoku v Rafahu, považovaného za baštu hnutia Hamas, ktoré je na zozname teroristických organizácií v EÚ aj USA. Netanjahu na návrh amerického prezidenta Joea Bidena súhlasil s vyslaním izraelskej delegácie do Washingtonu.



Dôsledkom bojov v Pásme Gazy je aj veľmi nepriaznivá humanitárna situácia tamojšieho obyvateľstva. Medzinárodné organizácie varujú, že ak sa nepodarí výrazne zvýšiť dodávky pomoci, hrozí hladomor.