Netanjahu: Izrael súhlasil s Trumpovým návrhom na prímerie s Iránom

Tel Aviv 24. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok oznámil, že súhlasil s návrhom amerického prezidenta Donalda Trumpa na prímerie s Iránom. Izrael podľa jeho slov dosiahol svoj cieľ, ktorým bolo eliminovanie iránskej jadrovej a balistickej hrozby. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.



Netanjahu sa poďakoval Trumpovi za podporu v obrane jeho krajiny a za účasť na operáciách zameraných proti iránskym jadrovým kapacitám. Podľa vyhlásenie kancelárie predsedu vlády však Izrael bude „rázne reagovať na akékoľvek porušenie prímeria“.



Izraelská armáda podľa vyhlásenia dosiahla počas uplynulých dní úplnú vzdušnú kontrolu nad oblohou Teheránu, spôsobila vážne škody vojenskému vedeniu a zničila desiatky centrálnych iránskych vládnych cieľov. Premiér poskytne vyjadrenie neskôr počas dňa.



Americký prezident v pondelok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom prímerí“. V utorok vyhlásil, že prímerie už vstúpilo do platnosti. Dodržiavať ho podľa neho začne najskôr Irán a po 12 hodinách sa k nemu pridá aj Izrael. Po uplynutí 24 hodín by sa podľa Trumpa mal konflikt skončiť úplne. Obe strany vraj počas prímeria ostanú „pokojné a zodpovedné“.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v reakcii oznámil, že Teherán „nebude mať v úmysle pokračovať v reakcii“, ak Tel Aviv prestane s útokmi.



Obe strany dohodu prijali po tom, ako Teherán v utorok v skorých ranných hodinách podnikol raketový útok proti Izraelu, pri ktorom zahynuli najmenej štyria ľudia. Izrael pred svitaním zaútočil letecky na ciele na území Iránu.



Dohodnuté prímerie znamená ukončenie 12-dňových bojov. Podľa agentúry AP si údery doteraz vyžiadali najmenej 24 obetí na životoch v Izraeli a viac ako 1000 zranených. Organizácia Human Rights Activists so sídlom vo Washingtone eviduje na iránskej strane najmenej 974 mŕtvych a 3458 zranených.