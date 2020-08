Izrael tajne rokuje s arabskými lídrami o normalizácii vzťahov

Na archívnej snímke Jared Kushner Foto: TASR/AP

Jeruzalem 30. augusta (TASR) - Izrael tajne rokuje s niekoľkými arabskými krajinami o nadviazaní diplomatických vzťahov. V nedeľu to oznámil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorého citovala agentúra AFP." povedal Netanjahu v predvečer prvého komerčného letu medzi židovským štátom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).Pôjde o prvý známy priamy let izraelskej štátnej leteckej spoločnosti do arabskej krajiny v Perzskom zálive a tiež o znak napredovania vzájomných vzťahov Izraela a SAE po tom, ako 13. augusta obe krajiny oznámili, že dosiahli dohodu o nadviazaní diplomatických vzťahov.Na palube lietadla sa bude nachádzať americká delegácia na čele so zaťom a poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom.Ako prvý o dosiahnutí dohody o nadviazaní diplomatických stykov medzi Izraelom a SAE informoval americký prezident Donald Trump, keďže dohodu sprostredkovali Spojené štáty.SAE sú po Egypte a Jordánsku iba treťou arabskou krajinou, ktorá súhlasila s nadviazaním oficiálnych vzťahov s Izraelom. Izraelskí a americkí predstavitelia vyjadrili nádej, že tieto tri krajiny budú čoskoro nasledovať aj ďalšie arabské krajiny Perzského zálivu. Predpokladajú tiež, že vzťahy medzi Izraelom a ostatnými arabskými krajinami Perzského zálivu budú založené na obchodných a bezpečnostných záujmoch a ich spoločnom nepriateľstve voči Iránu.