Netanjahu: Izrael tvrdo zasiahol jadrový program, ďalšie útoky prídu

Jeruzalem/Teherán 14. júna (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vyhlásil, že izraelské útoky na Irán vrátili jeho jadrový program späť, a to možno o celé roky. Izrael podľa neho zasiahne všetky ciele iránskeho režimu a tvrdšie údery ešte len prídu, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



„Zasiahneme každé miesto a každý cieľ režimu ajatolláhov a to, čo pocítili doteraz, nie je nič v porovnaní s tým, čo ich čaká v najbližších dňoch,“ povedal Netanjahu vo videoodkaze. Doplnil, že izraelská armáda teraz ničí schopnosť Iránu vyrábať balistické strely.



Iránsky prezident Masúd Pezeškiján medzitým varoval, že ak budú izraelské útoky pokračovať, jeho krajina zintenzívni svoju reakciu. Tvrdil tiež, že Izrael koordinoval svoje útoky so Spojenými štátmi, čo podľa neho poukazuje na nečestnosť a nespoľahlivosť Washingtonu.



„Pokračovanie sionistickej agresie sa stretne s tvrdšou a dôraznejšou odpoveďou iránskych ozbrojených síl,“ povedal Pezeškiján podľa svojej kancelárie v telefonáte s pakistanským premiérom Šáhbázom Šarífom.



Izrael spustil útok na Irán v noci na piatok. V islamskej republike zasiahol približne 200 vojenských a nukleárnych objektov a zabil viacerých armádnych veliteľov, jadrových vedcov i ďalších významných predstaviteľov.



Irán oznámil, že pri prvej vlne útokov zahynulo 78 ľudí a 320 ďalších utrpelo zranenia. Teherán v reakcii vyslal početné drony a rakety na Izrael, odkiaľ hlásili tri obete, vyše 70 zranených a škody vo viacerých mestách.