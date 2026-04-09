Netanjahu: Izrael začne priame mierové rokovania s Libanonom
Izrael privítal štvrtkové nariadenie libanonskej vlády, podľa ktorého je v Bejrúte držba zbraní legálna iba v rukách štátnych inštitúcií.
Jeruzalem 9. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok oznámil, že Izrael začne „čo najskôr“ priame mierové rokovania s Libanonom. Podľa svojho vyhlásenia poveril kabinet odštartovaním dialógu v reakcii na opakované výzvy z Bejrútu, informuje TASR na základe správ portálu The Times of Israel (TOI) a agentúr AP a AFP. Prvá schôdzka by sa mohla uskutočniť už budúci týždeň vo Washingtone.
„Vzhľadom na opakované žiadosti Libanonu o začatie priamych rokovaní s Izraelom som včera (v stredu) poveril vládu, aby čo najskôr začala priame rokovania s Libanonom,“ píše sa vo vyhlásení kancelárie predsedu izraelskej vlády. Rokovania sa podľa neho zamerajú na odzbrojenie hnutia Hizballáh a nadviazanie mierových vzťahov medzi oboma krajinami.
Spravodajský portál Axios s odkazom na zdroj oboznámený so situáciou uviedol, že prvá schôdzka sa uskutoční už budúci týždeň na Ministerstve zahraničných vecí USA vo Washingtone.
Izrael ďalej privítal štvrtkové nariadenie libanonskej vlády, podľa ktorého je v Bejrúte držba zbraní legálna iba v rukách štátnych inštitúcií. Toto opatrenie nasledovalo deň po masívnych izraelských útokoch v Libanone, pri ktorých zahynuli a utrpeli zranenia stovky ľudí.
Libanonská vláda na Netanjahuove výroky bezprostredne nereagovala.
Americký prezident Donald Trump údajne požiadal izraelského premiéra, aby obmedzil údery na Libanon s cieľom zabrániť kolapsu krehkého prímeria s Iránom. K žiadosti malo dôjsť počas stredajšieho telefonátu, krátko potom, čo Netanjahu verejne prisľúbil pokračovanie útokov na Libanon. Informovala o tom stanica NBC News s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa administratívy USA.
Izrael a Spojené štáty tvrdia, že Libanon nie je zahrnutý v dohode o dvojtýždňovom prímerí s Iránom, zatiaľ čo Teherán a pakistanskí sprostredkovatelia trvajú na opaku.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Do Libanonu sa konflikt rozšíril 2. marca, keď proiránske hnutie Hizballáh vypálilo rakety na Izrael. Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo už viac než 1700 ľudí a ďalšie tisíce utrpeli zranenia.
