Netanjahu: Izrael zničil vyše polovicu iránskych raketových zariadení

Jeruzalem 19. júna (TASR) - Izrael podľa premiéra Benjamina Netanjahua zničil už viac ako polovicu raketových odpaľovacích zariadení Iránu. Uvíta však akúkoľvek pomoc pri ich ničení, povedal vo štvrtok v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu Kan, takmer týždeň po začatí útokov na ciele v Iráne. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a portálu Times of Israel (TOI).



„Útočíme na odpaľovacie zariadenia. Nezáleží na tom, koľko rakiet majú. Dôležité je, koľko odpaľovacích zariadení majú... Myslím, že sme už prekročili polovicu počtu odpaľovacích zariadení, ktoré majú,“ skonštatoval.



Izraelský premiér zároveň vyhlásil, že jeho krajina je schopná zasiahnuť všetky iránske jadrové zariadenia, avšak uvíta akúkoľvek pomoc pri ich ničení.



Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre TOI povedal, že jeho krajina stále očakáva, že sa Spojené štáty pripoja k úderom proti iránskemu jadrovému programu. Americký prezident Donald Trump „urobí to, čo je dobré pre Spojené štáty, a ja urobím to, čo je dobré pre štát Izrael“, zdôraznil v tejto súvislosti Netanjahu.



Izraelský premiér tiež uviedol, že vojenská operácia prebieha rýchlejšie, než sa pôvodne plánovalo. Pre akciu sa podľa vlastných slov rozhodol po tom, ako Izrael na konci minulého roka oslabil najsilnejšieho zástupcu Iránu – libanonské hnutie Hizballáh. „Povedal som, že meníme tvár Blízkeho východu, a teraz hovorím, že meníme tvár sveta,“ dodal.