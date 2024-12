Netanjahu: Izrael zostane na hore Hermon, kým sa nenájde iné riešenie

Tel Aviv 18. decembra (TASR) - Izrael zotrvá na strategicky významnej hore Hermon pri hraniciach so Sýriou, kým sa nenájde iné riešenie, povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



Vrch nachádzajúci sa na sýrskom území v nárazníkovej zóne zriadenej Organizáciou Spojených národov (OSN) obsadili izraelské jednotky krátko po tom, čo sýrski povstalci tento mesiac zvrhli tamojšieho prezidenta Bašára Asada.



Tento krok označili izraelskí predstavitelia za obmedzené a dočasné opatrenie na zaistenie bezpečnosti izraelských hraníc. Neuviedli však, kedy by mohli byť vojaci stiahnutí. Minister obrany Jisrael Kac minulý týždeň nariadil vojakom, aby sa pripravili zostať na hore Hermon aj počas nadchádzajúcej zimy.



Premiér Netanjahu sa v utorok zúčastnil na bezpečnostnej porade na vrchole hory Hermon. "Uskutočňujeme toto hodnotenie, aby sme mohli rozhodnúť o nasadení jednotiek armády na tomto dôležitom mieste, kým sa nenájde iné riešenie, ktoré zabezpečí bezpečnosť Izraela," uviedla kancelária izraelského premiéra vo vyhlásení zverejnenom v utorok večer.



Viaceré krajiny a Organizácia Spojených národov kritizovali presun Izraela do nárazníkovej zóny, ktorá vznikla po arabsko-izraelskej vojne v roku 1973, ako porušenie medzinárodných dohôd a žiadali stiahnutie vojsk.



Hora Hermon (2814 m n. m.) na libanonsko-sýrskej hranici je najvyšším vrcholom Sýrie a leží približne 40 kilometrov od Damasku. Pre Izrael má vysokú strategickú hodnotu, pretože hlavné mesto Sýrie je odtiaľ v pohodlnom dosahu delostreleckej paľby. Izraelské jednotky tiež môžu z hory pozorovať aktivity v libanonskom údolí Bikáa, ktoré je obývané najmä šiitmi a je považované za baštu Iránom podporovaného libanonského hnutia Hizballáh.