Netanjahu: Izrael zostane v boji proti Hamasu sám, ak bude musieť

Jeruzalem 9. mája (TASR) - Izrael zostane vo vojne proti palestínskemu hnutiu Hamas "osamotený", ak bude musieť. Vyhlásil to vo štvrtok izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na varovanie prezidenta USA Joea Bidena v súvislosti s plánovanou operáciou izraelskej armády v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Biden v stredu verejne varoval Izrael, že ak zaútočí na Rafah, prestane mu dodávať delostrelecké granáty a ďalšie zbrane. Do mesta, ktoré leží pri hraniciach s Egyptom, sa od vypuknutia bojov v Pásme Gazy uchýlilo podľa odhadov vyše 1,5 milióna Palestínčanov. Izrael považuje Rafah za poslednú baštu hnutia Hamas v Pásme Gazy.



"Ak musíme zostať sami, zostaneme sami. Ak budeme musieť, budeme bojovať zubami nechtami. Ale máme oveľa viac než len nechty," povedal Netanjahu.



Americký minister obrany Lloyd Austin v stredu potvrdil, že Washington pozastavil jednu dodávku bômb pre Izrael. USA sa obávajú, že izraelská armáda začne pozemnú ofenzívu v Rafahu bez dostatočných opatrení na ochranu civilistov.



Hovorca izraelských obranných síl (IDF) Daniel Hagari vo štvrtok uviedol, že izraelská armáda má zbrane, ktoré potrebuje pre operáciu v Rafahu. Odpovedal tak na otázku, či Izrael dokáže vykonať operáciu bez dodávky amerických zbraní.



Hagari dodal, že vzťahy medzi Izraelom a USA sú naďalej úzke. Podľa jeho slov by sa nezhody mali riešiť za zatvorenými dverami.