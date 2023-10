Netanjahu: Izraelská armáda robí v Gaze systematické pokroky

Jeruzalem 30. októbra (TASR) - Izraelská armáda dosahuje "systematický pokrok" v ťažení proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas v Gaze, povedal v pondelok na zasadnutí svojho vojnového kabinetu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Izraelská armáda podľa Netanjahua zvýšila svoju pozemnú prítomnosť v Gaze a podniká "veľmi rázne kroky, pričom zaznamenáva systematický progres".



Izrael uvádza, že militanti počas útokov 7. októbra zabili najmenej 1400 ľudí a do pásma Gazy uniesli 239 osôb. Počas odvetných útokov Izraela prišlo podľa hnutia Hamas odvtedy o život viac než 8300 ľudí.



Netanjahu, ktorý čelí rastúcemu tlaku v súvislosti s osudom rukojemníkov zavlečených do Gazy, ďalej uviedol, že popri náletoch izraelská armáda "pokračuje v úsilí oslobodiť ľudí, a to aj počas (pozemnej) operácie". Práve pozemná operácia podľa neho vytvára možnosti na oslobodenie rukojemníkov.



Izraelská armáda v pondelok informovala o oslobodení izraelskej vojačky Ori Megidišovej, ktorú Hamas zajal 7. októbra. Oslobodiť sa ju podarilo počas pozemnej operácie v pásme Gazy.