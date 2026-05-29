Netanjahu: Izraelské jednotky na juhu Libanonu prekročili rieku Lítání
Autor TASR
Jeruzalem 29. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok potvrdil, že izraelská armáda prekročila rieku Lítání v Libanone a postupuje severnejšie od tejto rieky. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
V príhovore počas návštevy 36. divízie izraelskej armády, ktorá je nasadená na libanonskom fronte, Netanjahu zároveň vyhlásil: „Manévrujeme aj v Bejrúte, v údolí Bikáa a na celom fronte, kde tvrdo udierame na (proiránske militantné hnutie) Hizballáh.“
Prekročenie rieky Lítání je výsledkom niekoľkotýždňového postupu izraelských síl na juhu Libanonu. V posledných dňoch sa vojenské operácie – pozemné aj letecké – v regióne zintenzívnili, a to aj napriek prímeriu platnému od 17. apríla.
Pre Izrael, ktorého hranica s Libanonom čiastočne kopíruje dolný tok rieky Lítání, ide okrem strategického cieľa aj o symbolický míľnik: v minulosti, napríklad v roku 1978 počas vojenskej operácie pomenovanej podľa tejto rieky, izraelská armáda už Lítání dosiahla.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v piatok počas návštevy jednotiek pri libanonskej hranici uviedol, že „cieľ (izraelskej) armády je jasný: zintenzívniť škody na Hizballáhu, odvrátiť hrozbu od (izraelských) civilistov a posilniť obranu komunít na severe“ Izraela. Dodal, že izraelské jednotky pokračujú v Libanone v operáciách vo vzduchu aj na zemi.
Zamir spresnil, že Hizballáh pri operáciách izraelskej armády utrpel „kumulatívne a viacvrstvové škody...bezprecedentného významu“, pretože od začiatku vojny bolo zlikvidovaných údajne viac ako 7500 príslušníkov hnutia, z toho 2500 po 28. februára, keď sa začala vojenská operácia Vzpínajúci sa lev.
Izraelský generál vo svojom vyhlásení narážal aj na prebiehajúce rokovania Izraela s Libanonom a Iránom a vplyve, ktorý na ne má dianie na bojisku. Podľa Zamira každý ďalší vojenský úspech Izraela zlepšuje jeho pozíciu na rokovaniach a pri budúcich bezpečnostných dohodách.
Dodal tiež, že útoky proti Hizballáhu sú zároveň zásahom proti širšej sieti napojenej na Irán, ktorú Izrael považuje za nepriateľa. Zároveň zdôraznil, že izraelská armáda je pripravená na akýkoľvek ďalší vývoj a zostáva vo vysokej bojovej pohotovosti aj voči Iránu.
