Pondelok 18. máj 2026
Netanjahu: Izraelské sily zajatím aktivistov zmarili zlovestný plán

Na snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Medzi zajatými aktivistami je aj slovenská občianka Dáša Raimanová.

Autor TASR
Tel Aviv 18. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pochválil v pondelok izraelské námorné sily za prerušenie plavby lodí z iniciatívy Global Sumud Flotilla do Pásma Gazy. Premiér vyhlásil, že „zmarili zlovestný plán“ aktivistov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Odvádzate mimoriadnu prácu... a v podstate ste zmarili zlovestný plán, ktorého cieľom bolo prelomiť blokádu zavedenú pre teroristov z Hamasu v Gaze,“ povedal Netanjahu podľa vyhlásenia svojej kancelárie veliteľovi zasahujúcich vojakov.

„Vykonávate to s pozoruhodným úspechom... a rozhodne s menším rozruchom, ako by naši nepriatelia očakávali... Pokračujte až do samého konca,“ povedal Netanjahu.

Izraelské vojnové lode obkľúčili flotilu v medzinárodných vodách približne 250 námorných míľ od pobrežia Gazy a aktívne zachytávali civilné plavidlá, napísala iniciatíva v pondelok na svojej webovej stránke. Podľa nej tento krok predstavuje „ďalšiu nezákonnú agresiu“, ku ktorej došlo štyri dni po tom, čo 54 lodí iniciatívy vyplávalo z prístavu v tureckom meste Marmaris, aby „vytvorili humanitárny koridor a prelomili nezákonnú izraelskú blokádu Gazy“.

Agentúra AP informuje, že izraelské jednotky zachytili lode neďaleko Cypru. Medzi zajatými aktivistami je aj slovenská občianka Dáša Raimanová.
